桃園地區第3家　台灣すき家桃園春日店2/12開幕



▲牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA）。（圖／記者黃士原攝）



旅遊中心／綜合報導

繼桃園站前店、中壢中原店之後，台灣すき家在桃園地區的第3家門市「桃園春日店」將在2月12日正式開幕。開幕當天起，凡點購主餐的前兩千位客人，將獲贈開幕紀念環保購物袋一個(內用外帶都有)。

台灣すき家「桃園站前店」在2018年1月開幕，這是桃園地區的第一家店，同年的12月すき家宣布すき家桃園站前店開始24小營業，滿足大家任何時候的用餐需求。而すき家(SUKIYA）中壢中原則是在去年的11月開幕，中壢中原店就在中原大學附近、靠近大潤發中壢店。





▲すき家牛丼飯。（圖／記者黃士原攝）



目前すき家大台北地區之外的門市，已前進了台中、桃園，新竹地區則是將在新竹火車站附近開店，不過目前開幕日期還沒有公布。此外，すき家也前往台南市與高雄市舉辨面試會，相信內部已經準備好前往這二個縣市展店了。すき家從2104年登台後至今已經拓展超過30家門市，すき家(SUKIYA）的短期目標是預計2、3年內陸續在台灣開設30家以上的據點，中期目標為開設100家以上，未來以全台300家店為目標。

台灣すき家桃園春日店

地址：桃園市桃園區春日路628號

