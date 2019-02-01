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才調降販售　全台首店豚骨一燈信義店2/24後結束營業

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▲一燈白豚拉麵。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日前才宣布調降價格20～50元的豚骨一燈，在2月1日宣布信義店因為與統一時代百貨合約屆滿，2月24日是最後一天的營業日。同時2月1日至2月24日也豚骨一燈信義店也舉辦二週年感恩回饋，點購任一拉麵招待小菜乙份，單筆消費任二碗拉麵，贈送夢想實現一燈驚喜兌換。

豚骨一燈15日下午在官方臉書公布了2019年的新菜單，除了新菜單美人蔘雞湯拉麵(260元)與嫩焙牛辛拌麵(260元)之外，同時也調降了8款拉麵價格，分別是特製黃金白豚拉麵220元（原價270元，降50元）、黃金白豚拉麵190元(原價220元，降30元)、特製一燈白豚拉麵190元(原價240元，降50元)、一燈白豚拉麵160元(原價190元，降30元)、特製野菜白豚拉麵250元(原價270元，降20元)、特製濃厚魚介拉麵260元(原價280元，降20元)、特製辛十二香拉麵250元(原價270元，降20元)及特製豚骨魚介沾麵290元(原價310元，降20元)。


▲台灣限定的辛十二香拉麵。（圖／記者黃士原攝）

豚骨一燈招牌濃厚魚介拉麵、一燈白豚拉麵、豚骨魚介沾麵都是以濃郁豚骨湯頭為基底，以龍骨、腿骨熬煮14小時至骨頭化開，讓湯頭富含濃厚膠質感，有奶油般的細膩感。

信義店歇業之後，豚骨一燈在桃園台茂購物中心還有一家店。

桃園台茂購物中心5Ｆ
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號

關鍵字： 豚骨一燈 日本拉麵

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