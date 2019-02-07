浮誇麵包店！台南葡吉糕餅店的羅宋一出爐馬上搶光

點評：份量真的很大！

▲位在台南的葡吉麵包店販售的羅宋麵包相當搶手。（圖／跟著關關看世界提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台南的伴手禮有蝦餅、知名店家的奶酪，還有一家只要招牌麵包出爐，絕對會搶購一空的糕餅店，跟著關關看世界就在《旅遊超爽的！》分享她一起排隊和吃過的感受！

▲每每接近羅宋麵包出爐時間店內人潮就會更多。

位在台南成功路上的葡吉麵包店，只要搜尋關鍵字「葡吉」，就會有許多關於店家販售的羅宋麵包造成大排長龍的景象，甚至需要出動警衛維持交通秩序！關關說，趁著這次去台南旅遊，就順到前往葡吉，但光是在門口看到的人潮就讓她相當驚訝，她形容，裡面的人數非常多，而且簡直就像蝗蟲過境，每個人的托盤上都堆著不少麵包。

▲▼羅宋麵包和奶露麵包都是店內必買品項。

葡吉除了招牌羅宋麵包外，還有奶露麵包也是不少人必買的品項，另外也有各種西點麵包，而羅宋麵包的價格為一顆60元，份量相當大，也因為剛出爐，所以現買現吃都還會是熱騰騰的！把麵包切開一半，關關表示，內裡相當厚實，外皮吃起來微酥還帶有鹹奶油的香氣，紮實的口感卻還帶有細緻。

▲▼羅宋麵包的外皮微酥、內裡十分紮實卻也細緻。

一份75元的奶露麵包的外型就像一條毛毛蟲，本身相當柔軟，外層的奶粉和中間的奶露餡吃起來非常濃郁！雖然早就已經是搶手的伴手禮店，還沒吃過的朋友去到台南就順路買一份試試看，究竟是什麼滋味讓大家不怕排隊也要吃到！

▲▼奶露麵包的外層與內餡一起吃奶味十分濃郁。

葡吉麵包店

地址：台南市北區成功路200號

電話：(06) 226-3593

營業時間：周一～周日 8：00～21：00