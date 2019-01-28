美食之都不只有牛肉湯！網友激推這三樣台南特色早餐　

點評：看了肚子都餓了!

旅遊中心／綜合報導 圖、影／林宣提供，請勿任意翻攝以免侵權

府城台南有著非常非常多的美食，且只要銅板價往往就能飽餐一頓。而說到了台南的早餐或許很多人會想到牛肉湯，但台南有著非常多元的早餐文化。部落客林宣就分享他蒐集到的幾樣台南特色早餐。

菜粽

菜粽其實很簡單，僅是糯米做成的粽子，包著花生仁再撒上花生粉。一口粽子再搭上一旁偏甜醬料，創造出了特別的口味。菜粽看似簡單，但要做的好吃也是需要功夫，吃起來才能有好的口感跟香氣。

▲簡單卻好吃的菜粽。

肉粿

肉粿在台南市區比較少見，但是在永康卻有很多家。肉粿的主要成分也是米，會先雙面煎到表皮酥脆之後再放在湯裡上桌，湯底則是肉燥並用蔥和蒜調味後配上無刺的虱目魚塊，還會加上一顆蛋。吃起來帶有焦香味，口感外酥內軟，吃起來很涮嘴。

▲越吃越涮嘴的肉粿。

飯桌

飯桌屬於台南人很經典的早餐文化，是一種類似自助餐的點餐方式，除了菜單上的品項之外，還可以再去餐檯點很多沒在菜單上的菜色。店家會再把餐點裝盤上桌，也不能錯過台南特色的肉燥飯跟魚皮湯。不過飯桌適合多人一起吃，若一個人吃起來會較貴。

▲傳統的飯桌。

林宣也提到，台南有著非常多元的飲食文化，每個人心目中都有自己的美食名單，因此沒有什麼店是「必吃」的，因此只是舉出了三家在地人激推的早餐，也希望大家都能分享自己的在地美食。