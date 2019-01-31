泥漿溫泉、賞花、祈福！台南白河走春攻略　木棉花初綻放

▲台南市政府民政局局長推薦可來白河區走春。（圖／臺南市政府民政局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

後天就是9天連假，想遠離塵囂，享受恬靜的鄉村氛圍，台南市政府民政局推薦來台南白河區走走，除了關子嶺溫泉，林初埤的木棉花道更曾被選為「全球15大最夢幻林蔭步道」，目前已有早花開出，還可登山、廟宇拜拜、賞花，來台南玩別錯過這裡。

▲白河區有台南市第一高峰大凍山、雞籠山，又有全國最獨特的關仔嶺泥漿溫泉和溫泉旅館群。

台南市政府民政局長顏振標表示，台南市白河區有台南市第一高峰大凍山（海拔1234公尺）、雞籠山（800公尺）等適合民眾登山，又有全國最獨特的關仔嶺泥漿溫泉和溫泉旅館群，山間虛無飄渺的大仙寺、碧雲寺仙氣十足，參拜完可享用桶仔雞和野菜美食，繼續往南走市道175線即為著名的東山咖啡公路。

▲台南白河區可登山、拜廟、泡湯和吃美食。

白河區長蕭福清形容，白河區可登山、拜廟、泡湯和吃美食，位於白河區與後壁區交界處的「將軍埤水岸步道」，則種植約200棵南洋櫻，沿著埤岸綿延近800公尺，每年4月花季，粉霧般的淡粉紅與埤水相輝映，無比夢幻！就在林初埤木棉道附近，旁邊還有小南海生態公園，方便安排愜意的小鎮漫遊。

▲市道172線白河通往後壁的成排「印度紫檀」，冬天葉片全數掉落，構築枯枝般蕭瑟景緻。

民政局長顏振標更提到，市道172線白河通往後壁的成排「印度紫檀」，冬天葉片全數掉落，構築枯枝般蕭瑟景緻；至於林初埤的木棉花，主道全長約866.5公尺、全區共種植約790至800株，含週邊種植範圍約有1.7公里，2015年被Boredpanda選為全球最美15條林蔭花道之一，是亞洲唯一上榜的花道，目前已有早花開出，預計3月將全數盛開。

▲林初埤木棉花道2015年被Boredpanda選為全球最美15條林蔭花道之一。（圖／翻攝自台南旅遊粉絲專頁）