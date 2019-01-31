ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

泥漿溫泉、賞花、祈福！台南白河走春攻略　木棉花初綻放

ETtoday旅遊雲

▲台南白河區景點。（圖／臺南市政府民政局提供）

▲台南市政府民政局局長推薦可來白河區走春。（圖／臺南市政府民政局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

後天就是9天連假，想遠離塵囂，享受恬靜的鄉村氛圍，台南市政府民政局推薦來台南白河區走走，除了關子嶺溫泉，林初埤的木棉花道更曾被選為「全球15大最夢幻林蔭步道」，目前已有早花開出，還可登山、廟宇拜拜、賞花，來台南玩別錯過這裡。

▲台南白河區景點。（圖／臺南市政府民政局提供）

▲白河區有台南市第一高峰大凍山、雞籠山，又有全國最獨特的關仔嶺泥漿溫泉和溫泉旅館群。

台南市政府民政局長顏振標表示，台南市白河區有台南市第一高峰大凍山（海拔1234公尺）、雞籠山（800公尺）等適合民眾登山，又有全國最獨特的關仔嶺泥漿溫泉和溫泉旅館群，山間虛無飄渺的大仙寺、碧雲寺仙氣十足，參拜完可享用桶仔雞和野菜美食，繼續往南走市道175線即為著名的東山咖啡公路。

▲台南白河區景點。（圖／臺南市政府民政局提供）

▲台南白河區可登山、拜廟、泡湯和吃美食。

白河區長蕭福清形容，白河區可登山、拜廟、泡湯和吃美食，位於白河區與後壁區交界處的「將軍埤水岸步道」，則種植約200棵南洋櫻，沿著埤岸綿延近800公尺，每年4月花季，粉霧般的淡粉紅與埤水相輝映，無比夢幻！就在林初埤木棉道附近，旁邊還有小南海生態公園，方便安排愜意的小鎮漫遊。

▲台南白河區景點。（圖／臺南市政府民政局提供）

▲市道172線白河通往後壁的成排「印度紫檀」，冬天葉片全數掉落，構築枯枝般蕭瑟景緻。

民政局長顏振標更提到，市道172線白河通往後壁的成排「印度紫檀」，冬天葉片全數掉落，構築枯枝般蕭瑟景緻；至於林初埤的木棉花，主道全長約866.5公尺、全區共種植約790至800株，含週邊種植範圍約有1.7公里，2015年被Boredpanda選為全球最美15條林蔭花道之一，是亞洲唯一上榜的花道，目前已有早花開出，預計3月將全數盛開。

2014林初埤木棉花道單車行(圖／翻攝自台南旅遊粉絲專頁）

▲林初埤木棉花道2015年被Boredpanda選為全球最美15條林蔭花道之一。（圖／翻攝自台南旅遊粉絲專頁）

關鍵字： 台南旅遊 白河區旅遊 春節旅遊 走春 台南市政府民政局

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

不藏私！賞櫻、水中央美拍一天　新北公佈「走春景點」

親子族必收藏！全台「22處農場春節活動」懶人包

誇張比例超有趣！全台8處「放大版打卡點」拍出童話魔幻風

盤點「全台2月玩樂懶人包」！13處賞花、燈海歡樂走春

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搶先看！桃園「50米長滾輪溜滑梯」

2019日本出入境托運行李限制懶人包

台中霧峰就有一大片「炮仗花秘境」

萌翻天！「30隻豬豬燈」降臨三重

3大台南春節必玩新景點

恆春老街7家必吃美食　夢幻玫瑰饅頭

桃機以後吃得到12MINI與了凡油雞

大鵬灣新景點海上教堂春節試營運

太夯了！在地人才知道的「啞巴餅」

台北國賓川菜廳純手工炸元宵開賣

熱門行程

最新新聞更多

高雄蝴蝶花草系餐廳　甜食全天供應

猴硐爆發貓瘟　動保：擴散將封村

大阪新世界串炸達摩2月底退出台灣

台灣燈會獲選城市：2020台中、20..

「台南白河」走春攻略　木棉花初綻

台南「總爺紅樓」古典木造日式建築

充滿故事與文青風的旅館！

桃機以後吃得到12MINI與了凡油雞

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366