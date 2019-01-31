台南「總爺紅樓」古典木造日式建築　地景裝置藝術超好玩

我是許傑，是個誕生於1990年的水瓶座男生，喜歡..

文、圖／許傑

麻豆對我來說是一個相當陌生的鄉鎮，直到有次在網路上看見朋友分享的總爺拍攝的照片，讓我有了想前來此走走的動機，於是在結束拍攝上一段的新市黃絲帶行程後，就騎著機車來到不遠的「麻豆區」，準備來此與「總爺紅樓」相會。

「南瀛總爺藝文中心」位於麻豆的南勢里171縣道旁，前身為麻豆糖廠，因位於麻豆區的「總榮里」，此地舊稱「總爺」，也有人稱為「總爺糖廠」，走進這前麻豆糖場園區內，怎麼一點也不像有糖廠的氣氛，倒是有著濃厚的日式風味。

▲總爺藝文中心的LOGO非常的特別。

麻豆糖廠造建於1905年，於1904年組織了明治製糖株式會社，在麻豆、蕭壟（現金佳里區）等地設製糖工，自1907年開始製糖，1909年在總爺現址設立糖廠，糖廠對麻豆經濟的繁榮有很大的貢獻，也是許多當地耆老的回憶之一。

▲綠草茵茵的總爺藝文中心也是麻豆人午後散步、運動聚會的休閒場所，平日倒是比較少有像我這種外地來的遊客。





▲拜訪總爺藝文中心當時正在舉辦戶外裝置藝術展，對於喜歡看展覽的我來說真的是個好地方。

▲總爺藝文中心擁有許多裝置藝術作品，大多融入地景與遊戲器材，附近的小朋友也都會與這些藝術品互動遊玩。





▲總爺藝文中心紅磚造的建築為以前的主辦公室與餐廳，木造的京都式風格的房屋則為招待所與社長宅邸，陽光斜射之下，讓這總爺藝文中心裡的廊道更加美麗完整。





▲美麗的紅樓與非常煞風景的許願池，那幾個寫上財神許願池的字有點違和。

▲木造的日式建築，看到這場景想必很多網美們都會想來此外拍了。

▲以前總爺糖廠內有設立輕便道車站，行駛與台南、麻豆間的「五分車」，現今已經全然拆除了。

▲午後的時光讓人想出來踏青，因此非假日時，常會看見許多附近的居民也攜家帶眷的前來此散步、運動。



因應潮流，總爺糖廠進行了閒置空間再利用及古蹟活化、再生，如今轉變成為一個充滿藝文氣息的藝術園區，成了許多藝術家、攝影家的展示空間，更充滿著濃濃的藝文氣息。

總爺藝文中心

地址：台南市麻豆區南勢里總爺5號

電話：（06）5718123、（06）5718088

開館時間：週三至週日 9：00～17：00

休館時間：週一&週二,除夕

