ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

超美新地標！台南美術館2館開幕　白天晚上都好拍

點評：真的好美啊!
ETtoday旅遊雲

▲台南市美術館（南美館）盛大開幕。（圖／粉專台南不是蓋的提供）

▲台南市美術館2館盛大開幕。（圖／粉專台南不是蓋的　攝影黃國棟提供，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

台南又多了一個新地標旅遊景點了！台南市美術館於27日下午舉辦開館儀式，台南市美術館是臺灣首座行政法人和唯一有科學研究、修復畫作的美術館。一館於去年10月開始試營運，二館則於今年初落成，共同啟動展開正式營運。總統蔡英文、前行政院院長賴清德、文化部部長鄭麗君等人均有出席開幕儀式。

▲台南市美術館舉辦開館揭幕儀式，邀請總統蔡英文、前行政院院長賴清德、文化部部長鄭麗君及市長黃偉哲等人，共同啟動展開正式營運。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市美術館2館舉辦開館揭幕儀式，共同啟動展開正式營運。（圖／記者林悅攝）

南美館有兩大建築體，融合歷史古蹟建築，與現代建築設計工法，記錄當下的建築工藝，也體現了不同時代的建築美學。1館位在南門路與友愛街口，主體建築落成於1931年，前身為日治時期的臺南警察署，和台南知名景點林百貨均出自同一建築師之手。

▲美術館於原臺南警察署後方空地興建1館 。（圖／翻攝自台南市美術館官方網站）

美術館於原臺南警察署後方空地再新增建築。（圖／翻攝自台南市美術館官方網站）

2館座落在忠義路與友愛街口，過去曾作為體育館、公園兼地下停車場使用。建築本體以鳳凰花為發想概念，代表台南熱情歡迎全世界的朋友。五角形的外型加上垂直錯落堆疊的展示空間，結合大型碎形屋頂，造就了2館的超搶眼視覺。

▲台南市美術館（南美館）盛大開幕。（圖／粉專台南不是蓋的提供）

▲五角形建築外型。（圖／粉專台南不是蓋的　攝影黃國棟提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲台南中西區南美館二館。（圖／臉書專頁台南不是蓋的授權提供）

▲南美館2館大型閃碎形屋頂。（圖／臉書專頁台南不是蓋的授權提供）

開館展1館「府城榮光」、2館「台灣禮讚」展覽開展。1館「府城榮光」，呈現台灣或台南古往今來、多義並陳的時空敘事。本展覽以城市作為方法，透過「府城藝術史話」、「重新詮釋中」、「起南風」、「都市．新地景．空間權力」4子題的相關視覺、物質文化材料，檢視其城市主體的建構過程與形式內涵。

2館「台灣禮讚」則為館方特別邀請156位1920年後出生、工作、設籍於台南為中心的藝術家，提供其一幅代表性之創作作品參展，為台南市美術館慶生。期望透過本次邀請展，能讓更多人注意到上個世紀藝術家們曾經對台灣美術發展的付出，共同以美來禮讚台灣，詮釋台灣。

▲台南市美術館（南美館）盛大開幕。（圖／粉專台南不是蓋的提供）

南美館2館不論白天夜晚都好看。（圖／粉專台南不是蓋的　攝影黃國棟提供，請勿任意翻攝以免侵權）

南美館鄰近臺南孔廟、國立臺灣文學館、林百貨等景點，附近也有肉圓、水果冰和包子，知名的台南小吃，讓遊客來台南除了享用滿滿美食填飽胃之外，也能來美術館來場知性之旅。

▲台南市美術館（南美館）盛大開幕。（圖／粉專台南不是蓋的提供）

▲南美館2館周圍也有許多知名景點。（圖／粉專台南不是蓋的　攝影黃國棟提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲台南市美術館（南美館）盛大開幕。（圖／粉專台南不是蓋的提供）

▲南美館2館盛大開幕，可望成為台南新地標。（圖／粉專台南不是蓋的　攝影黃國棟提供，請勿任意翻攝以免侵權）

台南市美術館1館
地點：臺南市中西區南門路37號

台南市美術館2館
地點：臺南市中西區忠義路二段1號
營業時間：9:00 - 17:00，週五、六延長開放至21:00　週三休館
2019年5月21日前免費參觀


 

關鍵字： 美術館 台南市美術館 台南 台南旅遊 博物館旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

台南市美術館開館揭幕　蔡英文：一個夢想心願實現的感動

新地標！台南市美術館二館內部搶先看　27日開幕5月前免門票

台南超邪惡早午餐！手作牽絲起司蛋餅、必點炸湯圓

台南雪花冰SWEET RAINBOW插旗台北　2月底前有買一送一活動

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

土城也有超夯爆漿芋頭酥！

全台第一家餐廳內就可搭小火車

石碇超幽靜無菜單料理！採全預約制

台中海鮮痛風鍋　星巴克無限暢飲

彰化新開貨櫃屋親子餐廳有吃有玩

台南邪惡早午餐　牽絲蛋餅加炸湯圓

新北3處情人節約會新景點

小琉球貨櫃屋改造民宿！陽台賞夕陽

新北主題公園玩透透！首創環形盪鞦韆

中和環球將引進4家人氣餐廳

熱門行程

最新新聞更多

澳門嗨翻迎新年

台南美術館2館開幕超美新地標！

新溪口吊橋春節期間優惠票50元

新加坡60年老店香油雞飯在台中

跨界合作！華航全新機上盥洗包亮相

淡水天元宮三色櫻開3成！過年最美

網友激推台南三樣在地特色早餐　

吃朕的肉球！高雄超萌寵物友善餐廳

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366