超美新地標！台南美術館2館開幕　白天晚上都好拍

點評：真的好美啊!

▲台南市美術館2館盛大開幕。（圖／粉專台南不是蓋的 攝影黃國棟提供，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

台南又多了一個新地標旅遊景點了！台南市美術館於27日下午舉辦開館儀式，台南市美術館是臺灣首座行政法人和唯一有科學研究、修復畫作的美術館。一館於去年10月開始試營運，二館則於今年初落成，共同啟動展開正式營運。總統蔡英文、前行政院院長賴清德、文化部部長鄭麗君等人均有出席開幕儀式。

▲台南市美術館2館舉辦開館揭幕儀式，共同啟動展開正式營運。（圖／記者林悅攝）

南美館有兩大建築體，融合歷史古蹟建築，與現代建築設計工法，記錄當下的建築工藝，也體現了不同時代的建築美學。1館位在南門路與友愛街口，主體建築落成於1931年，前身為日治時期的臺南警察署，和台南知名景點林百貨均出自同一建築師之手。

▲美術館於原臺南警察署後方空地再新增建築。（圖／翻攝自台南市美術館官方網站）

2館座落在忠義路與友愛街口，過去曾作為體育館、公園兼地下停車場使用。建築本體以鳳凰花為發想概念，代表台南熱情歡迎全世界的朋友。五角形的外型加上垂直錯落堆疊的展示空間，結合大型碎形屋頂，造就了2館的超搶眼視覺。

▲五角形建築外型。（圖／粉專台南不是蓋的 攝影黃國棟提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲南美館2館大型閃碎形屋頂。（圖／臉書專頁台南不是蓋的授權提供）

開館展1館「府城榮光」、2館「台灣禮讚」展覽開展。1館「府城榮光」，呈現台灣或台南古往今來、多義並陳的時空敘事。本展覽以城市作為方法，透過「府城藝術史話」、「重新詮釋中」、「起南風」、「都市．新地景．空間權力」4子題的相關視覺、物質文化材料，檢視其城市主體的建構過程與形式內涵。

2館「台灣禮讚」則為館方特別邀請156位1920年後出生、工作、設籍於台南為中心的藝術家，提供其一幅代表性之創作作品參展，為台南市美術館慶生。期望透過本次邀請展，能讓更多人注意到上個世紀藝術家們曾經對台灣美術發展的付出，共同以美來禮讚台灣，詮釋台灣。

▲南美館2館不論白天夜晚都好看。（圖／粉專台南不是蓋的 攝影黃國棟提供，請勿任意翻攝以免侵權）

南美館鄰近臺南孔廟、國立臺灣文學館、林百貨等景點，附近也有肉圓、水果冰和包子，知名的台南小吃，讓遊客來台南除了享用滿滿美食填飽胃之外，也能來美術館來場知性之旅。

▲南美館2館周圍也有許多知名景點。（圖／粉專台南不是蓋的 攝影黃國棟提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲南美館2館盛大開幕，可望成為台南新地標。（圖／粉專台南不是蓋的 攝影黃國棟提供，請勿任意翻攝以免侵權）

台南市美術館1館

地點：臺南市中西區南門路37號



台南市美術館2館

地點：臺南市中西區忠義路二段1號

營業時間：9:00 - 17:00，週五、六延長開放至21:00 週三休館

2019年5月21日前免費參觀



