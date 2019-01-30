貝里尼中和環球店1/30正式開幕　新店型主打台灣人喜愛口感麵條



▲貝里尼中和環球店1/30正式開幕，將以全新的「四代店」新面貌跟大家見面。。（圖／三澧企業提供)



記者黃士原／台北報導

在台已經營18年的經典東京風義大利麵品牌BELLINI Pasta Pasta貝里尼，1月30日將以「四代店」新面貌，於新北市中和環球購物中心跟大家見面。為歡慶貝里尼中和環球店開幕，2月5日起至2月9日來店消費單筆滿1000元，即送豬年好運紅包一包，價值100元。數量有限，送完為止。

BELLINI Pasta Pasta四代店，現場設有開放式製麵室，主打採用義大利杜蘭小麥粉特製迎合台灣人喜愛口感的製麵比例，麵款包括扁平麵、水管麵、彩色貝殼麵。手工新鮮義大利麵更易於吸收醬汁，且口感柔軟，帶有Q度。





▲1月30日至2月28日止，貝里尼中和環球店推出獨家限定西西里漁夫豐收海鮮總匯。

餐廳特別推薦炭烤松阪豬頰牛菌菇扁平麵麵條裡添入薑黃，佐以有著最健康菇類美稱的牛肝菌菇醬，搭配松阪豬頰，外表焦香，肉質爽脆彈牙；拿坡里坦肉腸鮮茄醬三色貝殼麵麵團裡添入黃綠紅三色（薑黃、菠菜、甜菜根）製成貝殼狀，搭配主廚特製義式肉腸與酸甜的番茄醬汁。除此之外，也有60款以上的道地義大利開胃菜、沙拉、經典義大利麵與羅馬式薄脆比薩。





▲BELLINI Pasta Pasta炭烤松阪豬頰牛菌菇扁平麵。（圖／三澧企業提供)





▲BELLINI Pasta Pasta手作番茄肉丸奶蛋醬水管麵（圖／三澧企業提供)



另外，1月30日至2月28日止，貝里尼中和環球店推出獨家限定西西里漁夫豐收海鮮總匯，採以橄欖油、聖女小番茄、迷迭香與白酒拌炒螃蟹、扇貝、透抽、草蝦和蛤蠣，最後再將滿滿的海鮮放入番茄湯底燉煮；海鮮享用完畢後，將湯汁精華與米粒拌炒製作義式燉飯，一鍋兩吃的創意新吃法。

BELLINI Pasta Pasta 中和環球店

地址：新北市中和區中山路三段122號4F

訂位專線：(02)2221-5908



▲貝里尼中和環球店1/30正式開幕。（圖／三澧企業提供)

