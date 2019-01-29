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甩尾車賽車主題餐廳1/30搬到南港　南港居民首三日免費體驗

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▲甩尾車賽車主題餐廳搬到南港　南港居民首三日搶先免費體驗。（圖／記者黃士原攝）
▲賽車主題餐廳Crazt Cart Café搬到南港環球購物中心A1棟。(圖／記者黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

2016年開幕的Crazy Cart為主題的賽車主題餐廳Crazt Cart Café，原本的地點在台北市內湖地區，不在為了提供更有趣好玩的賽車場地，Crazt Cart Café搬到南港環球購物中心A1棟的1樓，新增項目有雙層賽道、隧道、新款甩尾車、無限實境傳輸錄影與樂高賽車結構教育，1月30日正式開幕。

慶祝開幕及友好當地民眾，南港居民開幕首三日搶先免費體驗，只要出示身分證件就可次免費5分鐘飆車體驗，但名額有限，1月30日60名，1月31日50名，2月1日50名。另外，1月30日-2月10日可以用99元獨家開幕體驗價享有5分鐘駕車加上指定飲料。

▲甩尾車賽車主題餐廳搬到南港　南港居民首三日搶先免費體驗。（圖／記者黃士原攝）
▲南港居民開幕首三日搶先免費體驗，名額有限。

全新的Crazt Cart Café也有全新的入場方式及營業時間，以單次收取門票費用，讓顧客在每時段內可享有全部的遊樂設施。飲品送玩車方案有150元碳酸飲料＋送玩車1次（限CC or Shift車型）與200元碳酸飲料＋送玩車1次（限XL車型），每次5分鐘，限店外公眾區位置。

▲甩尾車賽車主題餐廳搬到南港　南港居民首三日搶先免費體驗。（圖／記者黃士原攝）
▲全新的Crazt Cart Café都在室內，完全不受天候影響。

另外一種是用餐送玩車方案（包含單用餐），須至少一日前進行預約訂位，兒童套餐580元套餐，限定10歲以下兒童，送2.5小時無限玩車；A套餐是780元套餐，送2.5小時無限玩車；B套餐是980元套餐，送2.5小時無限玩車，如果是單用餐有低消350元限制，不含玩車。商業午餐250元套餐（限平日中午）送玩車1次。

由於Crazt Cart Café所在點是南港環球購物中心的A1棟，有點不好找，如果是坐捷運的話，從捷運出來後往南港車站方向走，經過南港環球購物中心B1的美食街，再往下到B2的台鐵大廳，再往東出口方向經過伴手禮區後，右前方有個個電扶梯，再坐著往上到1樓，就可以看到Crazt Cart Café。

Crazt Cart Café
地址：南港環球購物中心A1棟1樓(台北市南港區市民大道八段360號一樓)


▲Crazt Cart Café位於南港環球購物中心A1棟，地點有不好找，坐捷運要先到B2的台鐵大廳，再往東出口方向有個電扶梯再坐往上。

▲甩尾車賽車主題餐廳搬到南港　南港居民首三日搶先免費體驗（圖／記者黃士原攝）
▲往台鐵車站大廳B2。

▲甩尾車賽車主題餐廳搬到南港　南港居民首三日搶先免費體驗（圖／記者黃士原攝）
▲南港環球購物中心B2的伴手禮區，往最裡面看有電扶梯，搭電扶梯往上即可。

關鍵字： 美食情報 台北市美食 甩尾車賽車主題餐廳 Crazt Cart Café

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