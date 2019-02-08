基隆人從小吃到大　孝三路上的必吃6家美食店家



▲孝三路大腸圈。(圖／小象愛出門提供)

記者黃士原／台北報導

說到基隆，大家對它的印象除了是雨都之外，再來就是廟口美食，不過廟口美食都是觀光客去吃，基隆在地人及老饕們都是到孝三路，很多店家都是基隆人都是從小吃到大，《ETtoday新聞雲》就幫大家整理出孝三路必吃的6家美食。

孝三路大腸圈

提到大腸圈，大部分的基隆人一定會推薦的就是在孝三路已經開業30年的老店，而這家大腸圈專賣的就是黑白切。招牌大腸圈的腸衣搭配圓糯米，嚼起來略帶彈牙的口感，單吃就能嚐到淡淡的香氣，而沾點店家特調醬汁又是另一種風味了。

孝三路大腸圈

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3號



▲魚漿裡頭包著魷魚，吃起來彈牙，湯頭清爽鮮美。（圖／工程師出去玩 rd.dayoff提供，請勿任意翻攝以免侵權）



孝三路紅糟肉圓魷魚羹

這家紅糟肉圓是以油炸的烹調方式，肉圓的外皮相當厚實Ｑ彈，加上有嚼勁的紅糟肉。而一般的魷魚羹湯都是呈現勾芡過的微稠感，但是這家魷魚羹卻是清湯，魷魚塊則是以魚漿包裹著魷魚，為塊狀。

孝三路紅糟肉圓魷魚羹

地址：基隆市仁愛區孝三路97號

營業時間：9：00－17：50





▲位於騎樓二樓的廖媽媽珍奶，招牌非常不明顯很容易錯過，珍珠很大一顆，十分有嚼勁。（圖／工程師出去玩 rd.dayoff提供)

廖媽媽珍珠奶茶

吃完鹹食正餐，午後正應該配點甜食，廖媽媽珍珠奶茶店是基隆人離鄉背井一段時間後就會想到的家鄉味，店家就藏身在隱密二樓，除了販賣飲品之外，在座位區還有一整櫃的漫畫，非常適合在這裡打發時間，享受悠閒的時光。喝一口珍珠奶茶，珍珠相當有嚼勁但卻不會過硬，而且大杯一杯只要40元的價格可以說是非常平價！

廖媽媽珍珠奶茶

地址：基隆市仁愛區孝三路84號

電話：02-24230398

營業時間：11：00～21：00



▲豬肝腸，口感吃起來非常特別。（圖／工程師出去玩 rd.dayoff提供，請勿任意翻攝以免侵權）

豬肝腸海鮮店

同樣位於孝三路小巷內的「豬肝腸海鮮店」，小小一間店面人氣卻超高，除了招牌豬肝腸以外還有豬肝、豬舌以及豬尾巴可以選擇，切成塊狀的豬肝加上豬肉一起塞進豬腸裡，並將外皮烤的微焦。

豬肝腸海鮮店

地址：基隆市仁愛區孝三路65巷7號

電話：02-2428-3630





▲基隆孝三路上必會排隊的人氣名店排骨飯，這份古早味讓不少人一試成主顧。(圖／小象愛出門提供)

天天鮮排骨飯

原本是小攤子的天天鮮排骨飯後來開成了店面，在白飯上放上酸菜及高麗菜，另一盤碟子裝著剛炸好的排骨及半熟蛋，淋上店家特製醬汁，附一碗湯，這是許多人到天天鮮會選擇的基本配備。

天天鮮排骨飯

地址：基隆市仁愛區孝三路42巷4號

電話：02-2425-2108

營業時間：11：00～20：00，週三公休

三姊妹熱炒

過去是基隆人帶路才知道的美味店家，完全沒有招牌，不過這幾年除了有美食節目採訪之外，很多部落客也前往踩點，也讓這家熱炒店愈來愈多人知道。三姐妹熱炒店可以說是物美價廉，常常一位難求。

三姊妹熱炒

地址：基隆市仁愛區孝四路7號

電話：02 2423 8780

營業時間：11：00～01：00，週日公休