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多肉植物DIY、仙氣餐廳放空！「療癒系景點」開啟新年好運

點評：也是親近自然的另種方式！
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記者彭懷玉／綜合報導

覺得花卉太嬌豔，也有不少人鍾情於多肉植物、蕨類植物的無味芬芳，配上花器質感瞬間三級跳，也因此植栽系手作店和餐廳如雨後春筍般開立，新年為居家挑選一個盆栽，或親手創造出自己的多肉朋友，讓大自然綠意充滿新的一年吧！

▲空氣圖書館 Air Library。（圖／空氣圖書館 Air Library粉絲專頁）

▲嘉義梅山多了一處新景點「空氣圖書館」，卻不是真的有書的圖書館，而是「植栽系餐廳」。（圖／空氣圖書館 Air Library粉絲專頁提供，下圖同）

1.空氣圖書館
去年9月中嘉義梅山多了一處新景點「空氣圖書館」，卻不是真的有書的圖書館，而是「植栽系餐廳」，半開放式空間相當適合植物生長，其中「鹿角蕨」已成特色伴手禮，此外還有空氣鳳梨、蘭花、蕨類等可供選擇，每一株均由設計師親自挑選，目前約有30多種，店內舉目所見的植物，若有興趣了解，都可以請服務生介紹，或是乾脆買下來。

▲空氣圖書館 Air Library。（圖／空氣圖書館 Air Library粉絲專頁）

▲植栽中，以蘭花、蕨類與空氣鳳梨3類為主。

空氣圖書館
地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12
營業時間：09:00-18:00（周三休）

▲埔里多肉秘境。（圖／記者彭懷玉攝）

▲埔里多肉秘境。（圖／記者彭懷玉攝）

2.南投埔里 多肉秘境
隱身南投埔里的「多肉秘境」，專門提供多肉植物及不凋花手作盆栽教學，課程只要150元起就能玩！園內還有透明泡泡屋、星球圖案的大型氣球，宛如闖進夢中的小天地。老闆梁烜銘表示，目前共開放兩間教室教學，可容納40位學生，從第一步到完成均會詳細介紹，甚至還提供免費2周保固，即使不擅長拈花惹草的新手，也能在寓教於樂中得到滿滿成就感。

多肉秘境
地址：南投縣埔里鎮中正路157號
營業時間：09:00-17:00（周四休）

▲▼桃園左岸森林多肉植物咖啡館。（圖／小可愛阿貴提供）

▲桃園左岸森林多肉植物咖啡館。（圖／小可愛阿貴提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

3.桃園楊梅 左岸森林多肉植物咖啡館
「左岸森林多肉植物咖啡館」就在「東森山林渡假酒店」內，可以免費參觀，園區內的多肉盆栽從大型到小型，一般常見款式到稀奇種類都有，有標示價格的部分均可以買回家。在佈滿多肉盆栽的空間，整體就像一座大型公園，網室外頭的彩虹階梯更吸引許多人前來拍照、打卡！

左岸森林 多肉植物咖啡館
地址：桃園市楊梅區東森路3號 東森山林渡假酒店內
營業時間：10:00-17:30

4.酉Succulent & Artwork
位於彰化田尾的「酉Succulent & Artwork」，是台灣第一間專為塊根植物建立的專門店，簡約的幾何清水模建築及透亮的玻璃溫室，已是打卡新地標。這家店裡裡外外皆由老闆一手設計，搭配戶外的沙漠造景，營造出原始生態的生長樣貌。

酉Succulent & Artwork
地址：彰化縣田尾鄉公園路二段156號
營業時間：11:00-18:00（周一休，周日到17:30）

關鍵字： 多肉植物 空氣圖書館 多肉秘境 左岸森林 多肉植物咖啡館

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