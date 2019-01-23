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這一小鍋嘉義店1/25試營運　前三天每鍋特價99元

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▲這一小鍋的老火湯湯頭。（圖／取自這一小鍋粉絲專頁)
▲這一小鍋的老火湯湯頭。（圖／取自這一小鍋粉絲專頁)

記者黃士原／台北報導

這一鍋餐飲集團看準個人鍋物成立的品牌「這一小鍋」插旗嘉義地區了，1月25日進駐秀泰生活嘉義店開始試營運，而在1月25日至27日的試營運期間推出了每鍋99元的優惠活動，但每日限量200名；而1月28日正式開幕後至1月31日則是推出第二鍋半價，一樣每日限量200名。


▲御膳麻辣鍋。(圖／規小孫)

經▲典石頭鍋。(圖／規小孫)

這一小鍋湯頭上是讓消費者能品嚐到香、甘、麻、酸、鮮，獨家特色鍋底分別有經典石頭鍋(香)、黃金壽喜燒(甘)、御膳麻辣鍋(麻)、一品酸菜鍋(酸)，以及老火湯(鮮)等五種經典風味湯頭。人氣套餐有澳洲9+和牛霜降、伊比利梅花豬、神仙牛肉、雪紋松阪豬肉、特選嫩肩牛肉、特選雪花牛肉、特選板腱牛肉、上等梅花豬肉，價格295元至880元。

這一小鍋嘉義秀泰文化店開幕優惠：
試營運每鍋99元：
●1月25日至1月27日期間拍照上傳FB或IG打卡，即可點經典石頭鍋或頤心菌菇鍋湯底，搭配主餐特選培根牛肉或上選梅花豬肉，每鍋優惠價99元，每日限量200名。

慶開幕第二鍋半價
●1月28日至1月31日期間拍照上傳FB或IG打卡，即可任選二鍋，第二鍋半價，每日限量200名。（海鮮類除外，優惠以低價者計算）

這一小鍋嘉義秀泰文化店
地址：嘉義市西區文化路299號3樓
電話：05 227 8885 (活動期間採現場候位)

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 美食情報 這一小鍋 小火鍋

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