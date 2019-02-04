沒吃過不算去過嘉義！　「必吃雞肉飯」超級懶人包

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春節9天就是要在全台趴趴走！而到嘉義旅遊一定要吃雞肉飯，不然怎麼能說去過嘉義呢？《ETtoday新聞雲》整理出16家人氣雞肉飯讓大家參考看看，想吃幾家就吃幾家。
▲在地人首推！嘉義民雄微笑火雞肉飯（圖／HUA）
微笑雞肉飯
原本位於嘉義市文化路上的微笑雞肉飯，當年可是叱吒風雲的宵夜名店，半夜兩點開賣，就能看到充滿排隊人潮的盛況。搬家到民雄後也改變了營業時間，從早上六點開賣，賣完為止。
地址：嘉義縣民雄鄉建國路二段56號
電話：(05)221-3079
營業時間：星期二 06:00–14:00
▲劉里長雞肉飯。(圖／規小孫)
劉里長雞肉飯
在地人超推薦的還有劉里長雞肉飯，也是從大清早開始客人就陸續上門，中午時更是一位難求，還曾於2008年嘉義火雞肉飯節榮獲網路票選最好吃火雞肉飯。
地址：嘉義市東區公明路197號
電話：(05)222-7669
營業時間：06:30–14:30、17:00–19:30
南門桃城火雞肉飯
這家已傳至第三代的火雞肉飯，已經有一甲子的歷史，營業時間是早上5點半到下午1點，是許多老嘉義人的心頭好。早期因為店面鄰近著傳統市場，因此營業時間是從清晨3點半開始，提供菜販、計程車司機及警察的宵夜。
地址：嘉義市東區安和街24號
電話：(05)278-3080
東門雞肉飯
地址：嘉義市東區光彩街198號
電話：(05)228-2678
營業時間：星期二 05:00–20:30
▲阿溪雞肉飯。(圖／三高Sir)
阿溪雞肉飯
住址：嘉義市仁愛路356號
電話：(05)224-3177
營業時間：5:30-13:30
嘉義人火雞肉飯（原無名）
地址：嘉義市東區垂楊路157號
電話：(05)223-1737
營業時間：5:30-14:00
大同雞肉飯
地址：嘉義市東區民族路113、115號
電話：(05)275-5005
營業時間：8:30-20:30
呆獅雞肉飯
地址：嘉義市西區民族路665號
電話：(05)227-3051
營業時間：10:15-20:30
民主雞肉飯
地址：嘉義市東區民族路149號
電話：(05)216-2666
營業時間：10:00-20:40
三禾雞肉飯
地址：嘉義市民權路97號
電話：(05) 278-6846
營業時間：10:00-20:00
阿樓師雞肉飯
地址：嘉義市東區吳鳳北路102號
電話：(05) 228-2738
營業時間：17:00-1:00
▲嘉義郭家雞肉飯。（圖／記者陳世昌攝）
郭家雞肉飯
住址：嘉義市文化路148號
電話：(05)225-6214
營業時間：9:00-15:00、17:00-5:00
阿榮火雞肉飯
住址：嘉義縣朴子市文明路105號
電話：(05) 370-3553
營業時間：10:00-19:00
博愛火雞肉飯
住址：嘉義市西區博愛路一段391號
電話：(05) 232-1622
營業時間：5:00-14:00
和平火雞肉飯
地址：嘉義市東區和平路107號
電話：(05)224 0956
阿明雞肉飯
地址：嘉義市東區延平街151號
電話：(05)224-9166