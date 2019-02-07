童話城堡、落羽松圍繞！精選「全台4處特色遊客中心」

點評：走過路過別錯過...

▲南投日月潭向山遊客中心。（圖／本報資料照）

旅遊中心／綜合報導

造訪景點前，你會先到遊客中心詢問服務人員嗎？扮演資訊傳遞的角色之外，現在愈來愈多遊客中心也帶出全新面貌，以下精選出超有特色的「遊客中心」，走春時若有順路，不妨繞過來拍拍美照。

▲向山遊客中心落羽松超美。（圖／IG@matsuo520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

1. 南投 向山遊客中心

向山遊客中心是不少旅客造訪日月潭中繼站，採木紋模清水混凝土，再以拉預力工法造成的彎曲建築物，令人過目難忘，圍繞湖畔旁的落羽松也為遊客中心點綴色彩。搭配向山自行車道環線及行動服務，不久前才獲選十大特優遊客中心，是座兼具資訊站和賞景休憩的多元空間。

向山行政暨遊客中心

地址：南投縣魚池鄉中山路599號

電話：04-9285-5668

營業時間：周一至周日09:00-17:00

▲中埔鄉遊客中心猶如一座山中城堡。（圖／取自《中埔遊客中心》粉絲專頁）

2. 嘉義 中埔遊客中心

純白外牆搭配橘色塔頂，位於台三線上的中埔遊客中心猶如一座山中城堡！中埔遊客中心2017年中重新整修後，除了最吸睛的城堡造型，庭院內還有小火車、西拉雅吉祥物公仔莎韻與達卡浪等裝置藝術，提供親子遊玩及拍照好去處。

中埔遊客中心

地址：嘉義縣中埔鄉同仁村同仁1-9號

電話：05-253-0053

營業時間：周一至周五08:30-17:30（周六、日09:00-17:00）

▲台南台江國家公園遊客中心。（圖／IG@greenchiang提供，請勿任意翻攝以免侵權）

3. 台南 台江國家公園遊客中心

台江國家公園除了遊覽四草綠色隧道，還有全台第一座漂浮於魚塭上的「高腳屋」遊客中心，更搭配特殊建材「蚵殼磚」來打造，平靜的池塘映出遊客中心純白倒影，宛如煙波飄渺的風情畫，還能深度了解台江文化，吸引各方網友前來取景。

台江國家公園遊客中心

地址：台南市安南區四草大道118號

電話：06-284-2600

時間：周一至周日08:30-17:30

▲佔地廣達4.5公頃的服務園區，由名建築師黃聲遠以「空出谷地，看見沙丘」為概念設計。（圖／觀光局提供）

4. 壯圍沙丘旅遊服務園區

佔地廣達4.5公頃的服務園區，融合宜蘭地方自然元素，呈現沙丘地景風貌及沙穴建築空間營造。服務園區於去年4月啟用，規劃有遊客中心、沙丘展覽館及森林島嶼等空間，在2樓戶外更開出一條天空小徑，可以遠眺整座園區和壯圍田園風光，有來宜蘭玩可以來這散散心。

▲2樓戶外更開出一條天空小徑，可以遠眺整座園區和壯圍田園風光。（圖／記者蔡玟君攝）

壯圍沙丘旅遊服務園區

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路2段196巷18號

電話：03-938-2420

營業時間：周一至周日09:00-17:00