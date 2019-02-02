過年到台中三井OUTLET走春　美食街店家超級懶人包



▲台中港三井Outlet,MITSUI OUTLET PARK 台中港海景摩天輪。（圖／記者蔡玟君攝）



記者黃士原／台北報導

由​三井不動產集團所投資開發的台灣首座海港型購物商城，MITSUI OUTLET PARK 台中港在去(2018)年12月正式開幕，過年想去走春一下，順便坐一下60公尺高海景摩天輪，《ETtoday新聞雲》整理出美食街店家懶人包，讓大家走春時可以想一下要吃些什麼。





▲美食街是填飽肚子最好的地方。(圖／記者于佳云攝)



▲鯷魚高湯烏龍麵。（圖／乾杯提供)

宮武讃岐烏龍麵

本場香川 宮武讃岐烏龍麵創立於1948年，2016年1月乾杯集團引進台灣，為確保在台灣重現讃岐烏龍麵的原汁原味，麵糰傳承日本獨家技術，使用在地食材，經日本職人認證小麥粉麵糰，經過揉製、醒麵、再經由獨家技術開發的製麵機，製作出麵條寬度約0.35-0.4公分的正宗讃岐烏龍麵麵條。



▲九州超人氣法式吐司專賣店。（圖／美食佳堯提供，請勿任意翻攝以免侵權）

Ivorish

Ivorish是來自九州的法式吐司專賣店，透明化的廚房設計讓客人可以直接看到製作過程，而店內的法式吐司主打以厚鬆餅的外觀形式呈現，因為有特別的配方及指定的形狀，所有的餐點皆是圓柱狀的吐司樣式，每一片吐司的厚度都是由師傅親自測量，口味方面則分為甜和鹹，也因海外首家分店為台灣，而為了台灣分店，店面更推出地區限定口味，像是芒果鳳梨及照燒雞腿。



▲雞三和最高人氣的就是親子丼。(圖／微風集團提供)

雞三和

來自名古屋市中村曲菊井町的雞三和親子丼，很受旅客們喜愛，是一家擁有近120年歷史的老店。雞三和百年來專精於雞肉，從雞肉的生產到加工到販賣，一條龍的作業及管理，商品以外帶便當、炸雞、串燒、親子丼飯販賣為主，而登陸台灣，雞三和堅持使用可以生吃的雞蛋，配上從日本所帶來之秘傳醬汁所製作而成的親子丼。

銀座宮下 和風洋食

日本料理店「江戶前肉割烹宮下」首次台灣展店，以和風洋食為基礎，提供給台灣及各地消費者滿意的用餐體驗。



▲金子半之助的天丼。(圖／記者黃士原攝)

金子半之助

金子半之助的江戶前天丼內容有穴子魚、大蝦、小干貝加花枝海鮮炸、青龍、炸半熟玉子、炸海苔片，上天丼使用食材有鱚魚、大蝦、貝柱、花枝、溫泉蛋、秋葵及海苔，而天丼食材包括日本舞菇、大蝦、貝柱、花枝、溫泉蛋、秋葵及海苔。金子半之助的三款料理江戶前天丼、上天丼及天丼的主要差別就是使用穴子、鱚魚及舞菇為主食材。

六代目 三角

明治二年（1869年）創業以來，已經經過150年歷史的料亭三角首度進入台灣市場了，除了有從江戶時代傳用過來的料理技術，還會加上最新的分子調理法。

鮮魚拉麵 五之神水產

日本東京新宿拉麵名店五之神製作所的另一個品牌，有別於一豚骨、雞骨的拉麵湯頭，五之神主打鮮魚系拉麵與濃厚豚骨蝦拉麵，這次五之神水產主打濃厚石斑魚拉麵，其他還有濃厚蝦豚骨拉麵、特製蝦拌麵。





▲來自日本的銀座 篝在台灣提供限定雞白湯抹茶SOBA。(圖／記者于佳云攝)

銀座篝

是東京米其林推薦的拉麵店，特色是雞白湯拉麵。

冰見海鮮丼 粋鮨

來自富山冰見的粋鮨，選用立山黑部雪水所滋養下富山灣的鰤魚、白蝦、紅腳蟹等海鮮，首度直接將漁獲由富山機場空運來台。



心斎橋 味穂

心齋橋味穗是在大阪相當受歡迎的章魚燒店，章魚燒使用醬油為基礎的醬汁，是老少咸宜的口味。味穗的章魚燒是自家製口感濕潤清淡可口的章魚燒。

十勝豚丼いっぴん

空知公司近70年在北海道作農業加工及生產燒肉醬汁等調料，2000年在北海道帶廣市開了豚丼專門店。

Lil' Dounts & Crepe

來自北海道的人氣迷你人氣甜甜圈&薄餅專門店，使用有機豆乳製成的甜甜圈與薄餅，點餐之後立即現場製作，製作過程全程公開，一顆顆小巧美味的甜甜圈慢慢膨脹成圓嘟嘟的可愛模樣，熱呼呼鬆鬆軟軟的口感。

Fujin Tree Café

在台北Fujin Tree Cafe以「大家聚會庭院」為概念，開放式店面引入微風、綠意與陽光，打破咖啡廳格局，讓大自然成為空間氛圍的主角，這次Fujin Tree Cafe以同樣的自然美感與高品質咖啡、餐點，首度進入台中。

嬉皮家CP+

提供健康沙拉、美味湯品、特調飲料、義式冰淇淋。

繼光香香雞

炸雞塊買了就走，肚子餓了很快就可以解決，馬上繼續逛街。



MITSUI OUTLET PARK 台中港店美食街

地址：台中市悟棲區台灣大道十段168號1樓

