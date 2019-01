大蒜控一定愛死這家義大利餐廳　從前菜到甜點都吃得到大蒜

▲烤肋眼牛排配蒜頭山。



記者黃士原/台北報導、攝影

大蒜因為有刺激性氣味,很多人敬而遠之,但也有人瘋狂迷上這個氣,而身為大蒜控們一定不能錯過這家以大蒜為主題的義大利餐廳Mad for Garlic,9成以上皆以大蒜入菜,透過烹調手法來展現大蒜的魅力,從前菜、主菜,到甜點、飲料等,每一口都能感受蒜香的獨特風味。Mad for Garlic於1月10日在微風南山開幕。

來自韓國的Mad for Garlic創始於2001年,目前於韓國擁有40間分店,2015年進軍香港,首間台灣分店則是開在微風南山,室內空間維持韓國Mad for Garlic一貫的設計概念,靈感取材於歐陸酒窖,牆面以紅磚與原木相互交錯輝映,配以泛黄鎢絲燈的暖色系燈光,整體空間簡約時尚,同時不失浪漫情懷。而餐廳挑高近10米,客人能夠透過大片落地玻璃窗,欣賞台北101與信義區燈火人潮美景。





▲而餐廳挑高近10米,客人能夠透過大片落地玻璃窗,欣賞台北101與信義區燈火人潮美景。(圖/Mad for Garlic提供)





▲Mad for Garlic空間維持韓國Mad for Garlic一貫的設計概念,靈感取材於歐陸酒窖。(圖/Mad for Garlic提供)



Mad for Garlic採取正統義大利烹調手法,結合韓式美食元素,以特殊處理手法去除將大蒜的辛辣刺激,但保留大蒜原有的香甜氣味。Mad for Garlic表示,因應不同菜色需求,會有不同的大蒜料理手法,例如將大蒜製成炸蒜片、以橄欖油浸泡、醋漬等,另有烤原粒大蒜、生切蒜片、醃炒蒜芯和糖漬大蒜等,讓大蒜都能融合於披薩、牛排、海鮮料理、義大利麵、甜點、飲料等各式義式料理中。





▲特製蒜泥麵包塔。

特製蒜泥麵包塔是餐廳招牌餐點之一,主廚在法式麵包上鋪滿蒜泥後烤至金黃,再以紅椒粉提味增色,味道香濃中帶有些微辛辣,餐點上桌後還有桌邊服務,服務人員會把鋪於法式麵包上層的蒜泥壓入麵包中,然後再分切等份供顧客食用。

主菜的選擇也很多,如烤肋眼牛排配蒜頭山,主廚將洋蔥、蘑菇墊在鮮嫩多汁的220g美國菲力牛排下,放上蒜粒一起烤香,最後將炸蒜片撒在整客牛排上,外觀形狀有如一座蒜頭山。招牌鮮蝦鳳梨炸蒜片披薩除了鋪上鮮蝦和鳳梨之外,還加上炸蒜片,上桌時還有服務人灑上現刨的帕瑪森起士絲。





▲蒜片墨西哥辣椒鯷魚義大利麵。

嗜辣者務必不能錯過蒜片墨西哥辣椒鯷魚義大利麵,這道菜以鯷魚、大蒜、辣椒條搭配墨西哥辣椒爆香入味,在拌炒的過程需要非常注意,主廚要求辣椒只要出現些微焦黑就必須重新炒過,高規格要求義大利麵口感及品質,另外也加入Mad For Garlic特製綜合義大利香料及湯汁調味,並特選14號義大利細直麵,為顧客的味蕾帶來香辣多層次的暢快滋味。

喜愛起士香濃滑順口感的朋友可以點藍紋乳酪野菇筆管麵配烤韓國原粒蒜頭,用的是義大利麵使用味道較淡雅的藍起士,與一般藍起士味道刺鼻不同,筆管麵上方則是有整顆烤蒜頭(使用韓國大蒜),油炸過後的大蒜,散發出自然甜味。





▲鮮蝦鳳梨炸蒜片。





▲法式冰淇淋奶油可麗餅配肉桂牛油焦糖香蕉。



Mad for Garlic的甜點飲品也是有大蒜入菜,香草冰淇淋配糖漬蒜頭及藍莓醬這道甜點,底部放上一層由糖漬大蒜、黃豆粉及莓果組成的香甜莓果醬,再放上香草冰淇淋、糖漬藍莓、薄荷葉等。Mad for Garlic說,法式冰淇淋奶油可麗餅配肉桂牛油焦糖香蕉則是很受社群網站網友喜愛,採用自家製鬆餅皮,搭配翻炒過的香蕉,淋上蜂蜜並放上糖漬莓果。而冬季推薦的無酒精雞尾酒Garlic Plus,喝得到香甜蒜汁、濃郁奶味與薄荷味,

Mad for Garlic

地址:台北市信義區松廉路3號微風南山7樓03號

電話:02-27238311或02-27238321