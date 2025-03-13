1泊2食2499元起！北部3飯店度假　海景第1排入眠、無邊際泳池放鬆

▲桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店「童樂園」全景。（圖／桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

趁春光明媚之際安排一場微旅行！北部有三家飯店業者祭出優惠，其中最平價的桃園悅華大酒店今（13日）起開賣一泊二食專案，平日住一晚2,499元起。COZZI Blu和逸飯店桃園館、Xpark即日起推出「島嶼夢遊」一泊三食行程，免出國就能睡在無敵海景第一排。

▲▼桃園悅華大酒店親子三人房；迷你高爾夫。

桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店

為搶攻國旅市場，業者祭出 「限時FUN閃．樂享假期」 5天快閃優惠，於3月13日10:00至3月17日18:00開訂，精緻客房一泊二食平日每晚2,499元起、旺日3,299元起、假日4,599元起，入住期間自即日起至5月31日（4月3日至4月5日、5月30日至5月31日不適用）。

業者指出，一泊二食包含陽光咖啡廳自助早餐與消夜；本次優惠適用於Cosmos CLUB 會員點數累積。

▲Blu Night星級海洋眠旅迎來三周年。（圖／COZZI Blu和逸飯店‧桃園館提供，下同）



Blu Night星級海洋眠旅

由COZZI Blu和逸飯店．桃園館、水生公園Xpark跨界打造的Blu Night星級海洋眠旅，今年已邁向三周年。即日起至3月29日推出「島嶼夢遊」一泊三食紀念性優惠，行程每人5,774元起；「宿海奇遇」一泊四食行程每人8,999元起，免出國就能享受無敵海景第一排，看水母、魟魚悠游，體驗海底兩萬哩的星海航程。

▲▼最大亮點包括由專人引導的Xpark夜間後場探索；即日起至3月29日每周六日房客限定的「海洋說故事」活動。



行程最大亮點包括由專人引導的Xpark夜間後場探索，還可選擇入住Xpark最受矚目的「癒見水母區」或「福爾摩沙區」，於夢幻水域景致中感受寧靜夜晚。冒險家將入住由Q版鯊魚造型的「宿曦小窩」，在海洋生物的奇幻陪伴下入眠，留下難忘的星級夜宿體驗。

▲2023年開幕的八里福朋喜來登酒店，即將屆滿雙周年。（圖／八里福朋喜來登酒店提供，下同）



八里福朋喜來登酒店

2023年開幕的八里福朋喜來登酒店，即將屆滿雙周年。業者推出「逸趣之旅-來趣八里」一泊二食專案，內容包含入住卓越客房、自助式早餐、雙人下午茶、八里淡水往返船票與Best Brews兩杯，售價9,960元起，再加碼贈第三人12歲以下孩童免費入住。本住宿專案亦可累積萬豪會員晚數與點數。

▲▼八里福朋喜來登酒店卓越客房；戶外無邊際泳池也是每年煙火絕佳觀賞位置。



八里福朋喜來登酒店坐擁觀音山、大屯山與淡水河景致，位於飯店五樓的戶外無邊際泳池，除了能遠眺淡水河出海口之外，更是每年煙火節絕佳觀賞位置，泳池另一側的室內溫泉，則有「琥珀色黃金美人湯」之稱的碳酸氫泉，以上等檜木作為內裝主體的空間，釋放出令人放鬆的天然氣息。