賞飛機新基地！北市「人行景觀橋」眺望夕陽、河景　明年2月完工

▲民權大橋旁增設約180公尺長的「人行景觀橋」，預計2026年2月完工。（示意圖／北市新工處提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

賞飛機新基地曝光！跨越基隆河、銜接內湖與松山地區的「民權大橋」，將在旁增設約180公尺長的流線型「人行景觀橋」，除了觀山、賞河景，還能目睹松山機場飛機起降，北市工務局新工處指出，預計於2026年2月完工。

▲景觀橋串聯松山、內湖兩岸河濱綠地，方便行人和自行車通行，牽引道東西兩端，可分別銜接至觀山和彩虹河濱公園。

民權大橋日前進行改建，工程中使用的交通維持便橋於今年階段性任務結束後，將活化變為景觀橋，串聯松山、內湖兩岸河濱綠地，方便行人和自行車通行，牽引道東西兩端，可分別銜接至觀山和彩虹河濱公園。特別的是，此處看得到松山機場飛機起降，勢必成為飛機迷朝聖新據點。

▲▼跨越基隆河、銜接內湖與松山地區的「民權大橋」；景觀橋以過往磚窯廠採用的復古陶磚作為鋪面。



北市新工處對《ETtoday旅遊雲》透露，該流線型景觀橋約有180公尺長，配合主橋梁與周邊條件，人行自行車道以自由曲線動線加以配置，創造出多樣性的賞景角度，行走到中段區，設置「出挑式觀景平台」，佔地約300平方公尺，最多可容納100人。

▲景觀橋行走到中段區，設置「出挑式觀景平台」，佔地約300平方公尺，最多可容納100人。



未來民眾可以站在觀景台眺望飛機起降，還能感受從夕陽餘暉到晚霞的夢幻時刻，以及基隆河波光粼粼的水岸風光。另外，新工處介紹，景觀橋以過往磚窯廠採用的復古陶磚鋪面，讓民眾追憶過往風華歲月的景象。

▲牽引道上的橋塔與鋼索將搭配投射光源，落成後會依平日、假日及節慶模式進行不同燈光照明美化。



到了夜晚，牽引道上的橋塔與鋼索，也將搭配投射光源，展現橋體螺旋曲線及鋼索線條，落成後會依平日、假日及節慶模式進行不同燈光照明美化，營造多層次的美感。