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王品麻辣鍋吃到飽更名「向辣」　798元可享和牛海鮮無限供應

▲向辣。（圖／王品提供）

▲王品集團旗下「嚮辣和牛麻辣鍋」即日起更名為「向辣」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

迎接春天展新風貌，王品集團旗下麻辣鍋「嚮辣」即日起更名為「向辣」，同時推出新菜單，主打798元就能享有澳洲和牛與多款海鮮吃到飽，還有哈根達斯冰淇淋無限供應，4月30日前消費套餐就能參加投票活動，有機會抽中萬元套餐券。

「嚮辣」是王品集團2022年推出的麻辣鍋吃到飽品牌，今日宣布改名「向辣」後，品牌定位轉為追求熱情氛圍，同時更新菜單，主打798元就能享有澳洲和牛與多款海鮮吃到飽，同時新增好拍甜點「辣妹文字燒」、大苑子聯名口味冰沙。

▲向辣。（圖／王品提供）

▲除了肉品海鮮吃到飽，向辣也保留自助吧，蔬菜、火鍋料、副食、甜點都能無限取用。（圖／王品提供）

向辣特色湯頭也調整為向辣和牛油麻辣湯、醇香黃金和牛鮮湯、養顏番茄湯、老火濃香雞白湯、黃金鮮蔬湯等5種，原本的粵式胡椒豬肚雞湯沒了，但新增黃金和牛鮮湯，以嚴選牛骨熬製，加入黃金蟲草、紅棗等中藥材與和牛油提鮮。

餐價則從598元到1580元，598元可享雞肉、豬肉吃到飽，以及特選海鮮1份，698元增加了美國牛及羊肉，798元起就能享有澳洲純血和牛、金賞鮮切和牛、特選海鮮無限供應，998元可選的海鮮品項增加至10種，而1580元可吃到日本A5和牛、F1國產牛。

▲向辣。（圖／王品提供）

▲向辣新增多種特色口味霜淇淋（圖／王品提供）

除了肉品海鮮吃到飽，向辣也保留自助吧，蔬菜、火鍋料、副食、甜點都能無限取用，包括新增加的大苑子獨家聯名蜜桃蘋果冰沙、8種哈根達斯冰淇淋、多種特色口味霜淇淋、草莓麻薯辣妹文字燒（選用798元以上套餐才吃得到）。

配合品牌改名，「向辣」日前發起投票活動，4月30日前到全台門店消費798元以上套餐，每人可獲得投票券1張，有機會抽中最大獎價值近萬元套餐券（12張餐券）。活動期間，到店用餐出示FB/IG活動畫面，還可享滿千現折百元好康。

關鍵字： 美食雲 王品 麻辣鍋 向辣 嚮辣

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