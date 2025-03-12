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米其林公布5家3月新入選餐廳　「心宴」開幕未滿1年就進榜

▲「鴨蛋」這道菜靈感源自「溏心蛋」，底部日本和牛翼板微煎。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

米其林指南今日公布3月新入選餐廳，台北台中共有5家餐廳進榜，每家各具特色，有過去擅長杭州與江浙菜名廚坐鎮新餐廳、精巧呈現四川官府菜的川菜館、吃得到特色馬祖菜的海產店、用心的手工餛飩與魚丸店家，以及以在地小農食材與家常菜為本的特色人文餐廳。

「新入選」餐廳是米其林指南年度發布會之前，評審員在每個月第2個星期三，分享台灣值得推薦的餐廳新名單，這些餐廳有可能會獲得米其林星星、必比登推介以及綠星等獎項。

▲▲本季新菜「家雁／韭」選用本地嘉文白鵝鵝胸。（圖／取自AMAZE 心宴）

▲本季新菜「家雁／韭」選用本地嘉文白鵝鵝胸。（圖／取自AMAZE 心宴

心宴（台北）

2022年宣布退休的楊光宗，任職於亞都麗緻飯店天香樓長達27年，並擔任中餐行政總主廚一職，去年8月正式宣布復出，擔任位於台北大直新開幕餐廳「aMaze心宴」的總主廚。

相較於天香樓只做杭州菜，楊光宗在aMaze則是沒有受限，活用來自不同地域食材，像是台灣海鮮、各地鮮蔬、美國牛肉、日本刺參與和牛等，而過去幫熟客料理的私房菜，也成為新餐廳的菜色之一，而他也鼓勵團隊共同發想菜色，讓廚房白板內容的菜色可以無限延伸。

▲「川雅」餐廳位於微風南山46樓，成為全台最高川菜餐廳。（圖／記者黃士原攝）

川雅（台北）

嘉林餐旅集團與四川成都米其林一星餐廳「松雲澤」合作，在去年3月推出新品牌「川雅」，提供精緻、道地的官府川菜。嘉林表示，主廚王國政開幕前特別到四川成都取經，待在當地近半年時間，與松雲澤團隊切磋交流。回台後，引進極具特色的辛香料、醬料，自製提煉多款風格獨具的調味油品，希望讓台灣客人能夠品嚐到道地官府川菜。

▲「東引釣客」菜單設計以海釣海鮮料理為主，並有少量馬祖特色菜。（圖／取自米其林網站）

▲「東引釣客」菜單設計以海釣海鮮料理為主，並有少量馬祖特色菜。（圖／取自米其林網站）

東引釣客（台中）

老闆是專業釣手，以其熱愛的海釣地點東引島為餐廳命名。菜單設計以海釣海鮮料理為主，並有少量馬祖特色菜。每天新鮮送達的海鮮，除了來自東引，也有澎湖、屏東後壁湖、新竹南寮等地。

▲功夫上海手工魚丸店內的醬汁、魚丸及餛飩，都由老闆親手製作。（圖／取自米其林網站）

功夫上海手工魚丸（台中）

門口以懷舊攤車作爐台，配上古典音樂，營造出獨特氛圍。店內的醬汁、魚丸及餛飩，都由老闆親手製作，其中上海蔥油拌麵用上台中水湳市場的生麵，口感極佳，僅以蔥段煮出自然鹹香，清爽且滋味十足。雪菜魚丸是另一招牌，湯底加入炒過的雪菜，搭配軟綿的旗魚魚丸。

▲私房雞肉飯 。（圖／取自魚麗共同廚房臉書）

▲私房雞肉飯 。（圖／取自魚麗共同廚房臉書）

魚麗共同廚房（台中）

餐廳以家常菜為發想，取用在地小農的新鮮食材，根據時令每月調整菜餚。廚房團隊傳承老師傅手藝，同時鑽研食譜，讓幾近失傳的經典老菜得以復刻。招牌雞肉飯選用台灣冠軍米，雞腿肉鮮嫩多汁，拌以腴潤的雞油，香氣與風味俱佳。

關鍵字： 美食雲 米其林指南 新入選餐廳

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