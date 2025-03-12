春季限定！新北「硬漢嶺」也能賞雲海　從淡水到台北101一覽無遺

▲從即時影像畫面清楚可見觀音山雲海。（圖／北觀處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

昨（11日）清晨濃霧特報，卻讓空拍師捕捉到台北101「穿破雲海」的奇景，至於在觀音山硬漢嶺，雖然海拔僅616公尺高，春秋之際也容易出現雲海，十八連峰從雲霧浮動中若隱若現，交織出期間限定的美景，喜愛賞雲海、登山的民眾不妨碰碰運氣。

▲觀音山硬漢嶺眺望美景。（圖／北觀處提供）



台北101「穿破雲海」的影片，猶如上帝視角俯瞰人間，教人嘖嘖稱奇，今（12日）北觀處也端出轄內「觀雲海」景點，就在離台北市中心30分鐘車程的觀音山硬漢嶺，不必跋涉高山，即可一睹雲霧覆蓋城市的夢幻景色。

▲台灣中高海拔地區的雲海多出現於秋冬至春季，當氣溫較低且水氣充足時，便有機會見到。（圖／北觀處提供）

北觀處指出，台灣中高海拔地區的雲海多出現於秋冬至春季，當氣溫較低且水氣充足時，便有機會見到壯觀雲海。而硬漢嶺海拔僅616公尺，卻能遠眺淡水河入海口、八里、台北101、新光大樓、圓山飯店、關渡大橋等地標，以及觀音山周圍的十八連峰。

▲沿途鋪設石階，但坡度較陡，單趟需一小時攻頂，看到「硬漢碑」代表終點就在眼前。（圖／記者彭懷玉攝）



▲硬漢嶺海拔僅616公尺，卻能遠眺淡水河入海口、八里、台北101、新光大樓、圓山飯店、關渡大橋等地標。（圖／記者彭懷玉攝）



觀音山位於新北市五股區和八里區交界，其中，「硬漢嶺」是昔日憲兵學校訓練所在，沿途鋪設石階，但坡度較陡，單趟需要一小時才能攻頂，屬於鍛鍊級步道。看到「硬漢碑」代表終點就在眼前，登上山頂後，無敵風光讓人瞬間忘卻攀登的艱辛，留下難忘印象。如礙於天候不佳無法登頂，仍可透過北觀處官網的即時影像，線上瀏覽觀音山吞雲吐霧的動態。