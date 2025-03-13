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安納塔拉插旗印度！宮殿建築、花園超奢華　住1晚含早餐5500元起

▲印度齋浦爾珍寶花園安納塔拉酒店(Anantara Jewel Bagh Jaipur)於2月中開幕。（圖／業者提供）

▲印度齋浦爾珍寶花園安納塔拉酒店於2月中開幕。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

安納塔拉度假酒店首次插旗印度！「齋浦爾珍寶花園安納塔拉酒店」於2月中開幕，入住宮殿般的度假村，含早餐僅5500元起，方便探索「粉紅之城」等眾多文化景點，該酒店離齋浦爾國際機場車程約30分鐘。

▲印度齋浦爾珍寶花園安納塔拉酒店(Anantara Jewel Bagh Jaipur)於2月中開幕。（圖／業者提供）

▲酒店如同一座金碧輝煌的宮殿。（圖／業者提供）

齋浦爾珍寶花園安納塔拉酒店(Anantara Jewel Bagh Jaipur)於日前正式迎賓，建築師借鑒拉賈斯坦邦古時宮殿的古典風格，並在皇家傳統風範中融入品牌的現代感，外觀建築宏偉，裝飾繁複華麗，傳統外平窗台、懸垂屋簷等懸掛式結構，如同身處一座金碧輝煌的宮殿花園。

▲印度齋浦爾珍寶花園安納塔拉酒店(Anantara Jewel Bagh Jaipur)於2月中開幕。（圖／業者提供）

▲宴會廳十分氣派。（圖／業者提供）

酒店擁有150間客房和套房，可俯瞰寧靜的內院或城市景觀。其中，高級客房和豪華客房採用低調中性色的紡織品；豪華家庭客房70平方公尺；珍寶花園單臥套房設有獨立起居空間，配備軟墊飄窗可享受一隅寧靜；安納塔拉單臥露台套房65平方公尺，配備私人露台。

▲印度齋浦爾珍寶花園安納塔拉酒店(Anantara Jewel Bagh Jaipur)於2月中開幕。（圖／業者提供）

▲酒店擁有150間客房和套房，可俯瞰寧靜的內院或城市景觀。圖為家庭房內裝。（圖／業者提供）

餐飲部份，招牌餐廳Sheesh Mahal、全日制美食餐廳 Amrit Mahal提供當地和國際美食。另配置融合泰國康體傳統與當地技術的安納塔拉芳療中心，設有一個美容沙龍和五間芳療室，運用經典的阿育吠陀療法和各式身體護理，協助旅客恢復身心的平衡。

▲印度齋浦爾珍寶花園安納塔拉酒店(Anantara Jewel Bagh Jaipur)於2月中開幕。（圖／業者提供）

▲泳池區域揉合古典和現代元素。（圖／業者提供）

入住飯店可報名套裝行程，包含深入倫塔波爾國家公園(Ranthambore National Park)尋覓孟加拉虎和其他野生動物的蹤影。還能參觀世界文化遺產倫塔波爾堡，野餐時俯瞰優美的野外風光。以及到Chokhi Dhani 文化村，參加工匠主持的陶器製作和紮頭巾課程、民俗表演，並享用傳統盛宴。此外，旅客還可以參加私人團體遊覽，參觀琥珀堡，在當地村莊擠牛奶，在象營與大象同行。

酒店距離齋浦爾國際機場車程僅30分鐘，住宿每晚165美元（約新台幣5500元）起含早餐，浮動房價可至官網查詢。

▲▼蘇比克雀客國際酒店。（圖／雀客國際提供）

▲雀客國際宣布進軍菲律賓高端度假市場。（圖／雀客國際提供，下同）

另外，雀客國際宣布進軍菲律賓高端度假市場，全新度假品牌「蘇比克雀客國際酒店（Grand CHECK Resort Subic Bay）」分為三階段營運，最快今年第四季開幕。

▲▼蘇比克雀客國際酒店。（圖／雀客國際提供）

▲蘇比克雀客國際酒店未來將有170間客房，第一波將於今年第四季試營運、提供40間客房服務。

蘇比克雀客國際酒店未來將有170間客房，第一波將於今年第四季試營運、提供40間客房服務；第二階段計劃2026年第四季完工，可入住房數提升至115間；第三階段將於2027年第四季全面對外營運。

蘇比克灣鄰近馬尼拉，藉壯麗海灘、潟湖與茂密森林，被譽為「第二個夏威夷」。除了客房外，酒店設施預計打造多個無邊際泳池，並擁有私人沙灘及專屬碼頭，讓旅客享受遠離塵囂的度假時光，從碼頭出海，能盡覽蘇比克灣絕美海景。

關鍵字： 國外特色 國外度假村 亞洲旅遊 印度旅遊 齋浦爾珍寶花園安納塔拉酒店

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