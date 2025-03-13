ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

37種日料無限供應！花蓮米崙丼飯屋推吃到飽　每周這3天限定

▲屋「米崙丼飯屋」3月14日晚餐起，每周五、六、日推出「現點現做吃到飽」。（圖／雲品國際提供）

▲「米崙丼飯屋」3/14晚餐起，每周五、六、日推出「現點現做吃到飽」。（圖／雲品國際提供）

記者黃士原／台北報導

為提供花蓮地區外食族更多優質選擇，位於花蓮市的「米崙丼飯屋」3月14日晚餐起，每周五、六、日推出「現點現做吃到飽」，8類日式料理、37種經典品項無限供應，每人849元+10%。

米崙丼飯屋3月14日起推出的吃到飽餐點，涵蓋8大類日式料理，包括壽司、刺身、手卷、丼飯、湯品、單品料理、揚物及甜品，合計多達37種經典品項都是無限供應。壽司有鮪魚握壽司、鮭魚握壽司、軟絲握壽司、豆皮握壽司與蔥花鮪魚軍艦壽司。

▲屋「米崙丼飯屋」3月14日晚餐起，每周五、六、日推出「現點現做吃到飽」。（圖／雲品國際提供）

▲米崙丼飯屋3/14起推出的吃到飽餐點，涵蓋8大類日式料理。（圖／雲品國際提供）

刺身供應的有鮪魚刺身、鮭魚刺身與當季精選刺身，手卷則提供蘆筍手卷、炸蝦手卷與魚卵手卷等3款。丼飯的選擇包含蔥花燒牛丼、絕品海鮮丼與月見蔥花鮪魚丼等9種口味，湯品則有味增湯可供無限點用。

另外，日式單品料理則有和風沙拉、胡麻野菜、炒時蔬、烤杏鮑菇、明太子馬鈴薯、明太子櫛瓜、高湯玉子燒與茶碗蒸可供選擇。現炸日式揚物方面，則供應炸蝦天婦羅、揚出豆腐、唐揚雞、炸豬排與炸魚柳，而甜品則有小米甜圈圈、海鹽冰淇淋（夏季限定），以及米其林三星中餐廳最著名的炸豆腐奶。

▲屋「米崙丼飯屋」3月14日晚餐起，每周五、六、日推出「現點現做吃到飽」。（圖／雲品國際提供）

▲米崙丼飯屋地點位於花蓮市的美崙區，建物為過去日治時代的「南日本漁業統制株式會社」。（圖／雲品國際提供）

雲品國際表示，米崙丼飯屋的所有料理皆為現點現做，這次推出的吃到飽活動每周五、六、日供應，每人餐費849元+10%，每次最多可點10道料理，確保每道料理皆能以最佳風味與溫度上桌。此外，顧客可加價100元+10%享受紅茶、可爾必思、柳橙汁與可樂無限暢飲，用餐時間為90分鐘。

米崙丼飯屋地點位於花蓮市的美崙區，建物為過去日治時代的「南日本漁業統制株式會社」，是一棟70年歷史的檜木日式老建築。二戰後由台灣省農工企業社所有，之後成為台灣水泥董事長招待所，之後由雲品國際與台灣水泥簽署租賃合約，規劃推出全新餐飲品牌，日式庭園中老樹林立、綠意盎然，不僅提供在地居民品嚐日式丼飯的新選擇，還增添了一處全新的拍照景點。

▲添好運「90分鐘點心放題」活動延長到3月底。（圖／添好運提供）

另外，只提供單點的添好運，近期推出期間限定的「90分鐘點心放題」受到好評，之前先行開跑的台中JMall店、桃園站前店、高雄富民店、台南店、新店裕隆城，活動時間都延長到3月31日。

由於太多網友希望增加台北市的分店，業者日前宣布天母高島屋店也加入吃到飽活動，時間為3月17日至3月21日、3月24日至3月28日，用餐時間為14:00~17:00（最後點餐時間16:30），今日11:00起開放網路訂位。
 

關鍵字： 美食雲 米崙丼飯屋 吃到飽 花蓮美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

推薦閱讀

YTR「鞭炮嚇蝙蝠」挨轟！陽管處開罰

YTR「鞭炮嚇蝙蝠」挨轟！陽管處開罰

花蓮米崙丼飯屋推吃到飽

花蓮米崙丼飯屋推吃到飽

首爾低調雞湯香噴濃郁！中文溝通也OK

首爾低調雞湯香噴濃郁！中文溝通也OK

1泊2食2499元起！北部3飯店慵懶度假

1泊2食2499元起！北部3飯店慵懶度假

米其林公布5家3月新入選餐廳

米其林公布5家3月新入選餐廳

全支付韓國開通　下一步進軍泰國、越南

全支付韓國開通　下一步進軍泰國、越南

神仙住的地方！那瑪夏賞螢季將開跑

神仙住的地方！那瑪夏賞螢季將開跑

賞飛機免人擠人！北市景觀橋明年完工

賞飛機免人擠人！北市景觀橋明年完工

馬辣「肉之間」西門町開二店

馬辣「肉之間」西門町開二店

UG新聯名告五人哈瓜奶茶限時開喝

UG新聯名告五人哈瓜奶茶限時開喝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！

水舞饌茶餐廳最後一家店3／25熄燈

賞飛機免人擠人！北市景觀橋明年完工

王品麻辣鍋吃到飽更名「向辣」

SPORTS NATION進軍台中、台南店

新北616米「硬漢嶺」也能賞雲海！

板橋雞蛋糕「一顆5元」有夠佛心！

一周三天！藏身陽明山竹林低調麻油雞

米其林公布5家3月新入選餐廳

1泊2食2499元起！北部3飯店慵懶度假

熱門行程

最新新聞更多

YTR「鞭炮嚇蝙蝠」挨轟！陽管處開罰

花蓮米崙丼飯屋推吃到飽

首爾低調雞湯香噴濃郁！中文溝通也OK

1泊2食2499元起！北部3飯店慵懶度假

米其林公布5家3月新入選餐廳

全支付韓國開通　下一步進軍泰國、越南

神仙住的地方！那瑪夏賞螢季將開跑

賞飛機免人擠人！北市景觀橋明年完工

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366