37種日料無限供應！花蓮米崙丼飯屋推吃到飽　每周這3天限定

▲「米崙丼飯屋」3/14晚餐起，每周五、六、日推出「現點現做吃到飽」。（圖／雲品國際提供）

記者黃士原／台北報導

為提供花蓮地區外食族更多優質選擇，位於花蓮市的「米崙丼飯屋」3月14日晚餐起，每周五、六、日推出「現點現做吃到飽」，8類日式料理、37種經典品項無限供應，每人849元+10%。

米崙丼飯屋3月14日起推出的吃到飽餐點，涵蓋8大類日式料理，包括壽司、刺身、手卷、丼飯、湯品、單品料理、揚物及甜品，合計多達37種經典品項都是無限供應。壽司有鮪魚握壽司、鮭魚握壽司、軟絲握壽司、豆皮握壽司與蔥花鮪魚軍艦壽司。

▲米崙丼飯屋3/14起推出的吃到飽餐點，涵蓋8大類日式料理。（圖／雲品國際提供）

刺身供應的有鮪魚刺身、鮭魚刺身與當季精選刺身，手卷則提供蘆筍手卷、炸蝦手卷與魚卵手卷等3款。丼飯的選擇包含蔥花燒牛丼、絕品海鮮丼與月見蔥花鮪魚丼等9種口味，湯品則有味增湯可供無限點用。

另外，日式單品料理則有和風沙拉、胡麻野菜、炒時蔬、烤杏鮑菇、明太子馬鈴薯、明太子櫛瓜、高湯玉子燒與茶碗蒸可供選擇。現炸日式揚物方面，則供應炸蝦天婦羅、揚出豆腐、唐揚雞、炸豬排與炸魚柳，而甜品則有小米甜圈圈、海鹽冰淇淋（夏季限定），以及米其林三星中餐廳最著名的炸豆腐奶。

▲米崙丼飯屋地點位於花蓮市的美崙區，建物為過去日治時代的「南日本漁業統制株式會社」。（圖／雲品國際提供）

雲品國際表示，米崙丼飯屋的所有料理皆為現點現做，這次推出的吃到飽活動每周五、六、日供應，每人餐費849元+10%，每次最多可點10道料理，確保每道料理皆能以最佳風味與溫度上桌。此外，顧客可加價100元+10%享受紅茶、可爾必思、柳橙汁與可樂無限暢飲，用餐時間為90分鐘。

米崙丼飯屋地點位於花蓮市的美崙區，建物為過去日治時代的「南日本漁業統制株式會社」，是一棟70年歷史的檜木日式老建築。二戰後由台灣省農工企業社所有，之後成為台灣水泥董事長招待所，之後由雲品國際與台灣水泥簽署租賃合約，規劃推出全新餐飲品牌，日式庭園中老樹林立、綠意盎然，不僅提供在地居民品嚐日式丼飯的新選擇，還增添了一處全新的拍照景點。

▲添好運「90分鐘點心放題」活動延長到3月底。（圖／添好運提供）

另外，只提供單點的添好運，近期推出期間限定的「90分鐘點心放題」受到好評，之前先行開跑的台中JMall店、桃園站前店、高雄富民店、台南店、新店裕隆城，活動時間都延長到3月31日。

由於太多網友希望增加台北市的分店，業者日前宣布天母高島屋店也加入吃到飽活動，時間為3月17日至3月21日、3月24日至3月28日，用餐時間為14:00~17:00（最後點餐時間16:30），今日11:00起開放網路訂位。

