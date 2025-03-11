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台中「水舞饌」結束25年開業時光　最後一家店3／25熄燈

▲▼水舞饌茶餐廳。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲水舞饌茶餐廳3/25結束營業。（圖／滿分的旅遊札記提供）

記者黃士原／台北報導

又有一家老牌餐廳說再見了！僅剩崇德店的水舞饌茶餐廳昨日公告，由於租約到期，將於3月25日結束營業。歇業消息傳出後，許多台中人覺得不捨，直說「一個世代的結束」。

水舞饌茶餐廳在台中已經營25年，提供多樣化餐點，有中式熱炒系列、港式點心、暖胃鍋物、炒飯、炒麵、湯品和煲仔飯，不僅滿足多人的聚會用餐，情侶約會、閨蜜下午茶，或是親子來訪都適合。

▲水舞饌茶餐廳在台中已經營25年，提供多樣化餐點。（圖／滿分的旅遊札記提供）

水舞饌茶餐廳曾有中港店、東山店、大直店等分店，但近年來陸續歇業，僅剩崇德店，業者昨日公告，由於租約到期，將於3月25日結束營業，開業25年的台中老店將走入歷史。歇業消息傳出後，許多台中人覺得不捨，直說「一個世代的結束」、「每次去台中就是只愛去水舞饌，好可惜」、「當年的少年都已成中年大叔，謝謝你們替我們創造美好的回憶」。

▲天母名店「溫德德式烘焙餐館」宣布歇業。（圖／取自溫德德式烘焙餐館臉書）

另外，台北知名溫德德式烘焙餐館日前也公告，隨著租約到期與房東的都更決定，正式從天母與大安現址畢業了。

1999年創立的溫德德式烘焙餐館，主要提供正統德式糕點、麵包，以及道地的德式料理，2004年從台北中山北路六段搬到天母店現址，2010年進軍台北東區開出大安店，提供德國現代最流行的輕食餐飲與每日現烤出爐德式麵包與糕點。

關鍵字： 美食雲 結束營業 歇業 水舞饌

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