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SPORTS NATION運動主題餐廳進軍台中、台南店　最快年底開幕

▲金色三麥旗下全新品牌「SPORTS NATION」推出「電子酒精交易所」數位互動平台。（圖／記者黃士原攝）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

記者黃士原／台北報導

「SPORTS NATION」是金色三麥旗下運動主題餐廳，擁有全球首座的數位互動自助取酒牆，去年6月進駐台北大巨蛋商場，今日業者宣布，將進前往台中及台南展店，最快年底開幕。

位於大巨蛋遠東Garden City「潮美食公園」的SPORTS NATION運動餐廳去年6月開幕，除了供應數十道美墨料理，還有以股票交易所為發想靈感的「電子酒精交易所」數位互動平台，結合智慧自助取酒牆顯示動態價格，每款酒的價格會隨著銷量波動，銷量愈高、價格也會隨之上漲；反之，銷量較少的飲品，價格則會愈來愈低，最低為定價的5折，希望藉此鼓勵消費者嘗試不同的酒款。

▲智慧自助取酒牆顯示動態價格，會隨著銷量波動，銷量愈高、價格也會隨之上漲，銷量較少的飲品，價格則會愈來愈低。（圖／記者黃士原攝）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲SPORTS NATION大拼盤。（圖／記者黃士原攝）

此外，電子酒精交易所也與台股連動，每個股市交易日的13：30至17：00，只要當天大盤收紅，100點內全面9折，101至200點全面7折，201點以上享5折優惠；假如當日大盤指數下跌，無論跌幅深淺，電子酒精交易所飲品全面5折。

▲乾杯燒肉墾丁店開幕。（圖／乾杯提供）

另外，人氣燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」全台第17家分店正式插旗墾丁渡假飯店Hotel Dùa，餐點部分除提供A4等級以上日本和牛、F2+等級以上澳洲和牛的高品質燒肉，以及招牌冷藏厚切牛舌、橫膈膜外，乾杯墾丁店更特地打造「桑格利亞」等多達17款西班牙派對調酒，同步設計親親五花肉、八點乾杯、牛排猜猜看等活動增添熱鬧趣味感。

慶祝開幕，乾杯墾丁店即日起至3月31日，除了推出限定酒款半價優惠活動，民眾在Instagram或Threads社交媒體上分享用餐時刻，還能免費享用「牛五花（價值180元）」，消費滿6666元則可再獲贈乾杯燒肉賽車服。乾杯墾丁店也與Hotel Dùa合作常態住宿優惠，憑房卡至店內消費，即可免費招待精選肉品1份。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 美食雲 SPORTS NATION 運動主題餐廳

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