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起士公爵連8天「買1送1」！櫻花生乳酪杯子蛋糕免費吃

▲▼起士公爵。（圖／起士公爵提供）

▲起士公爵祭出買1送1限時優惠。（圖／起士公爵提供）

記者蕭筠／台北報導

為歡慶「純粹原味乳酪蛋糕」榮獲台灣烘焙大賞TOP30，乳酪蛋糕品牌「起士公爵」祭出買1送1限定優惠，即日起限時8天開跑。

起士公爵即日起至3月20日祭出「買大送小」限時優惠，期間只要於官網購買指定口味6吋蛋糕，就可免費吃櫻花生乳酪杯子蛋糕1杯。

起士公爵的「純粹原味乳酪蛋糕」喜獲台灣烘焙大賞TOP30，以4D減法製作工法，無添加奶油、鮮奶油、澱粉與水，嚴選來自澳洲最純淨牧場的頂級乳酪搭配輕浴蒸烤技術，低溫烘焙製成，出爐後再靜置12小時熟成，濃醇風味更升級。

▲▼食芋堂插旗大稻埕。（圖／食芋堂提供）

▲食芋堂「焦糖脆皮芋泥泡芙」驚喜回歸。（圖／食芋堂提供）

另外，行天宮超人氣排隊芋頭專賣店「食芋堂」近日插旗大稻埕，位置就在霞海城隍廟旁的巷弄內，除了吃得到經典芋頭品項、草莓季限定芋品外，為歡慶開幕，超人氣「焦糖脆皮芋泥泡芙」更是強勢回歸，焦香糖衣裡包裹著香濃芋泥及卡士達，每一口都能吃到濃郁芋頭及奶香，即日起至3月31日於大稻埕門市限定開賣，每日售完為止。

歷經45個年頭的食芋堂以「芋頭分切分用」的美味秘訣累積高人氣，最受歡迎的爆漿「芋頭泡芙」，是在千層酥皮中塞滿濃郁綿密芋頭內餡，每60秒就能賣1顆，而熱銷排行冠軍「手工芋泥球」則吃得到純粹芋頭滋味。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 起士公爵 買1送1 食芋堂

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