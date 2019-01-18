ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

有店貓！隱藏台南巷弄的文青咖啡廳　季節限定草莓蛋糕

點評：不只外觀、室內美～甜點也好美！！！
ETtoday餓勢力

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲肥貓咖啡。

記者張舒芸／綜合報導　圖／娜塔〃 Nata's Colorful Life

店門口寫著「歡迎光臨。貓出沒，請隨手關門」，就知道是間有著可愛療癒貓星人的咖啡廳。部落客娜塔〃 Nata's Colorful Life在社團《旅遊超爽的！》分享這間位在台南中西區的「肥貓咖啡」，想找地方休息喝咖啡的朋友，這裡絕對會讓你放鬆度過一下午。

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲▼肥貓咖啡簡約又文青感十足的外觀。

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

潔白簡單的外觀，看似簡單卻非常搶眼，這家位於台南市中西區神農街上的「肥貓咖啡」是間知名的文青咖啡廳，除了有好喝的咖啡，還有迷人的少女甜點，甚至有店貓-繽繽坐鎮，聽說繽繽非常活潑好動，還會跳到桌上和客人互動，非常受大家歡迎！所有佈置也都和貓咪有關，還有販售一些貓的周邊文創商品，以及貓咪的小零食，這些零食都是天然的，不怕貓咪吃了有負擔喔！

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲▼室內也頗具氣氛。

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲還有各種療癒的貓咪裝潢。

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲店貓-繽繽。

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲櫃檯上方會放滿一些文宣。

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲另外還有販售貓咪呷的小零食哦！

正時草莓季節，店家也會定期更換甜點品項，像是現在就推出季節限定草莓戚蛋糕，其他還有像是抹茶戚風蛋糕、香蕉磅蛋糕，法式烤布雷等等，咖啡飲品的選項也很多，大概有十種，而不敢喝咖啡的朋友，這邊也有其他像是唐寧蜜桃茶、焦糖牛奶等，另外低消每人一杯飲料。

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲▼菜單。

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

季節限定草莓戚風蛋糕

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲▼草莓戚風蛋糕是店內季節限定商品。

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

底層的戚蛋糕使用草莓口味，上面在淋上雪白北海道十盛鮮奶油，在上面擺上新鮮草莓，讓人看了不得不少女心大爆開。聖誕節左右去，還會有應景的小雪人造型在蛋糕上，是不是超療癒！

經典提拉米蘇

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲▼提拉米蘇上面也有療癒的草莓，一口吃下有多種層次。

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

店家的提拉米蘇也會因為時節，把草莓鋪在上層，讓人看了捨不得吃下它。部落客Nata還說提拉米蘇咖啡味較重，但吃起來不會甜膩哦！

限量伯爵戚風蛋糕

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲▼像是珍奶蛋糕，其實這是伯爵戚風蛋糕。

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

原本看名字以為是很簡單有著茶香的蛋糕，想不到蛋糕不只是伯爵戚風＋雪白鮮奶油，上面還有邪惡的波霸，就像珍珠奶茶蛋糕一樣，讓人愛不釋手！

▲肥貓咖啡。（圖／娜塔〃 Nata`s Colorful Life提供）

▲法芙娜巧克力拿鐵上面還有美麗的拉花。

有機會一定要要來這老店改裝的咖啡廳坐坐，在這邊靜靜啜飲咖啡，吃吃療癒系蛋糕，陪店貓繽繽玩，放鬆享受下午悠閒時光，推薦給大家這一個不錯的選項！

肥貓咖啡

地址：台南市中西區神農街135號
電話：06-2205688
營業時間：1330-1830
 肥貓咖啡FB

關鍵字： 台南美食 肥貓咖啡 草莓戚風蛋糕 貓咪 經典提拉米蘇 伯爵戚風蛋糕 文青咖啡廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

推薦閱讀

新北新店水產火鍋超市　吃得到波士頓龍蝦

物理治療師賣海鮮塔　沙茶爐加價69元可吃咖哩粥

APP01／Gmail更新2.0版　支援多個帳號登入　

「紅色」的巧克力！Bonnie Sugar新店開幕推經典紅絲絨蛋糕

銀座必訪高級吐司專賣店　復古款、全鍍銀時尚版烤箱自己選

一條路攻略台中后里9景點！賞超美落羽松、吃幽靈千層蛋糕

隱藏台北巷弄眷村菜　老饕必點銷魂水煮牛肉麵、熗鍋麵

就愛這一味！高雄超人氣傳統早餐店　酥香燒餅賣一甲子

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

屬「豬」或姓「朱」有好康

台灣第一座室內常溫滑雪場！

紫藤隧道、採草莓！台南隱藏景點

澎湖新飯店　房內能看海上花火節

全台首創燒肉超市在台中

超壯觀！南投秘境免費看「櫻花林」

超酷！屏東莊園7棟房子都是報紙屋

免出國！全台3處超好拍「哈比屋」

一年僅4天　陸海空軍營開放日在這

中壢韓式燒肉吃到飽400有找

熱門行程

最新新聞更多

有70道門的「神祕博物館」！

台南隱藏文青咖啡廳有限定草莓戚風！

新竹首家公寓式酒店開幕

昇龍道巴士周遊券暢遊中部北陸　

金門14家必吃美食懶人包

機車頭故障！自強號「整車沒電」卡台北..

酷航4月開航寮國

行車時間多7倍！春節國道這時間最塞

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366