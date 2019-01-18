有店貓！隱藏台南巷弄的文青咖啡廳　季節限定草莓蛋糕

點評：不只外觀、室內美～甜點也好美！！！

▲肥貓咖啡。



記者張舒芸／綜合報導 圖／娜塔〃 Nata's Colorful Life

店門口寫著「歡迎光臨。貓出沒，請隨手關門」，就知道是間有著可愛療癒貓星人的咖啡廳。部落客娜塔〃 Nata's Colorful Life在社團《旅遊超爽的！》分享這間位在台南中西區的「肥貓咖啡」，想找地方休息喝咖啡的朋友，這裡絕對會讓你放鬆度過一下午。

▲▼肥貓咖啡簡約又文青感十足的外觀。



潔白簡單的外觀，看似簡單卻非常搶眼，這家位於台南市中西區神農街上的「肥貓咖啡」是間知名的文青咖啡廳，除了有好喝的咖啡，還有迷人的少女甜點，甚至有店貓-繽繽坐鎮，聽說繽繽非常活潑好動，還會跳到桌上和客人互動，非常受大家歡迎！所有佈置也都和貓咪有關，還有販售一些貓的周邊文創商品，以及貓咪的小零食，這些零食都是天然的，不怕貓咪吃了有負擔喔！

▲▼室內也頗具氣氛。



▲還有各種療癒的貓咪裝潢。



▲店貓-繽繽。



▲櫃檯上方會放滿一些文宣。



▲另外還有販售貓咪呷的小零食哦！



正時草莓季節，店家也會定期更換甜點品項，像是現在就推出季節限定草莓戚蛋糕，其他還有像是抹茶戚風蛋糕、香蕉磅蛋糕，法式烤布雷等等，咖啡飲品的選項也很多，大概有十種，而不敢喝咖啡的朋友，這邊也有其他像是唐寧蜜桃茶、焦糖牛奶等，另外低消每人一杯飲料。

▲▼菜單。



季節限定草莓戚風蛋糕

▲▼草莓戚風蛋糕是店內季節限定商品。

底層的戚蛋糕使用草莓口味，上面在淋上雪白北海道十盛鮮奶油，在上面擺上新鮮草莓，讓人看了不得不少女心大爆開。聖誕節左右去，還會有應景的小雪人造型在蛋糕上，是不是超療癒！

經典提拉米蘇

▲▼提拉米蘇上面也有療癒的草莓，一口吃下有多種層次。



店家的提拉米蘇也會因為時節，把草莓鋪在上層，讓人看了捨不得吃下它。部落客Nata還說提拉米蘇咖啡味較重，但吃起來不會甜膩哦！

限量伯爵戚風蛋糕

▲▼像是珍奶蛋糕，其實這是伯爵戚風蛋糕。

原本看名字以為是很簡單有著茶香的蛋糕，想不到蛋糕不只是伯爵戚風＋雪白鮮奶油，上面還有邪惡的波霸，就像珍珠奶茶蛋糕一樣，讓人愛不釋手！

▲法芙娜巧克力拿鐵上面還有美麗的拉花。



有機會一定要要來這老店改裝的咖啡廳坐坐，在這邊靜靜啜飲咖啡，吃吃療癒系蛋糕，陪店貓繽繽玩，放鬆享受下午悠閒時光，推薦給大家這一個不錯的選項！

肥貓咖啡

地址：台南市中西區神農街135號

電話：06-2205688

營業時間：1330-1830

肥貓咖啡FB