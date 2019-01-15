隱藏台北巷弄眷村菜　老饕必點銷魂水煮牛肉麵、熗鍋麵

點評：有家的味道

文、圖／周花花

捷運科技大樓站巷子裡，藏著一間十分厲害的館子，《蔣記家薌麵》志在傳承家傳美食，重現差點被遺忘的家鄉味，牛肉麵、熗鍋麵、水餃、粉蒸排骨、蔥油餅等，樣樣經典、道道厲害。不僅各大新聞媒體都曾報導過，更是台北國際牛肉麵節常勝軍，並獲得其米其林評鑑美味度最高星級，獲獎無數數都數不完。之前來過兩次，都不巧碰上臨時公休，這回終於在重新裝潢後，成功吃到《蔣記家薌麵》了，真的非常好吃，五顆星推薦！

蔣記家薌麵

推薦指數：★★★★★ 5顆星

一句短評：捷運科技大樓站美食推薦，好吃眷村菜經典重現家鄉美味

店址位在四維路巷弄內，靠近敦化南路、和平東路，因為鄰近台北教育大學、科技大樓，學生、上班族很多，巷子內藏著不少在地人才知道的平民美食、咖啡館，像是《詹記麻辣火鍋》、《STONE espresso bar》、《RUFOUS COFFEE ROASTERS》、《Angle Café》、《BON Meingerda & Dumpling》、《未央咖啡店》、《The FOLKS》、《Stone Espresso bar》、《漫高三明治》、《永和豆漿大王》等，都是我寫過也喜歡的店。最近的捷運為科技大樓站，出口出來後約步行7分鐘左右會到。

分成午餐、晚餐兩個餐期，下午是有空班有休息的。正餐時段人潮真的很可怕，加上無法電話、網路訂位，建議大家一定要避開，像我們是平日中午一開店就來，店內座位數還蠻多的。可是中午12點一過，附近上班族們大量湧入，《蔣記家薌麵》瞬間座無虛席，若是無法等候位子的話，也能外帶回去吃啦！今年九月有再重新裝潢過，環境變得十分新穎，給了更舒適的用餐體驗。

前言有說到，《蔣記家薌麵》是間獲獎無數的名店，店裡店外全貼的滿滿報導紀錄，老饕來這裡一定要試試他們家的牛肉麵，湯的乾的、辣的不辣的，多種口味應有盡有。

《蔣記家薌麵》菜單如下，價格屬於中價位，牛腩麵、熗鍋麵、魯子麵、乾燒牛肉麵、水煮牛肉麵、芫荽牛肉麵、水餃、粉蒸排骨、蔥油餅等，菜單上全是狠角色，一時間還真不知該選哪一道啊！

小菜分成40元、60元、100元、130元四種價錢，擺在自助區是自由拿取的，但我們今天點了兩麵一菜，就沒再拿了。

粉蒸排骨—110元

沔陽三蒸之一的粉蒸排骨，一直是我吃中菜的心頭好，《蔣記家薌麵》用的蒸籠現在已經不常見了，配上揚起的縷縷白煙，讓人光拍照就先期待起來。

五花豬肉帶著似豆瓣的甜鹹，並帶有胡椒辛香，底層地瓜沒有蒸爛，還保有原始「桑桑」口感，湯汁如果可以再多吸一點，想必會更好吃的！

蔣記熗鍋麵—160元

熗鍋麵為黃河流域的傳統美食，作法是先將食材以大火爆炒，再換至湯鍋中將麵煮熟，因為是道家常料理，所以用的材料沒有一定限制，每家都有自己的拿手風味。搶鍋麵、熗鍋麵，兩種說法都有人用，最初應該是「熗鍋麵」，但後來誤用為「搶鍋麵」，以至於現在兩種名詞都是通用的！

《蔣記家薌麵》這碗有蛋花、小白菜、番茄、豬肉絲，湯頭喝來有大量蔬菜甜味，並帶著大骨熬出的奶油香氣，風味濃厚、油度也不會太多。白麵條吸附湯汁的能力不錯，應該是我目前在台北吃過的幾碗熗鍋麵中，最喜歡歡的，也難怪店內點餐率會這麼高，不吃辣的人幾乎都吃熗鍋麵呀！

水煮牛肉麵—200元

經典川菜變換成飽足麵食，瞧這紅綠撞色配色，一看就知道過癮，喝下的第一口，先感受到湯頭基底的甜味，而後是辣椒、花椒等香料的連番攻勢，辣與麻搭配的相當有層次，完全喝得出來必定是用了多種材料，才能熬出這般豐富的風味，雖然辣得我們鼻涕直流、猛喝開水，還是指不住一口接一口，這就叫銷魂！

水煮牛肉是用五花肉片，油脂雖多但和麻辣湯頭很和，麵條的Ｑ度同樣有水準以上的演出，這碗水煮牛肉麵實在太好吃了，超級推薦～～

真的很想跟《蔣記家薌麵》說聲：相見恨晚！水煮牛肉麵過癮的麻辣風味，讓我時不時都會懷念起這個味道，跟《詹記麻辣火鍋》有著同樣的魔力，之後再訪我還要吃乾燒牛肉麵、三鮮水餃、蔥油餅！推薦大家一定要來試試，尤其愛吃辣的人！

蔣記家薌麵

地址：台北市大安區四維路208巷18之1號

電話：02 2707 6012

營業時間：週日-週五11:30–14:30, 17:30–20:30 （週六公休）

