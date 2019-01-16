新北新店水產火鍋超市　吃得到波士頓龍蝦

文、圖／萍子

在新店想吃現撈活海鮮火鍋，萍子推薦超越水產火鍋超市新店民權店，位於車水馬龍的新店民權路上，拎著菜藍，挑選自己愛吃火鍋食材、現撈海鮮蛤蠣、肉盤，最棒是現點現殺生猛波士頓龍蝦嚐鮮價599元，結帳後，上樓現煮火鍋，成人低消300元，湯底醬料酌收30元，用餐90分鐘，清蒸海鮮尚鮮，非常甘甜好吃，一律採現場候位未開放預約唷，新店火鍋2019推薦，IG熱門打卡名店，網美朝聖火鍋店，新店美食推薦，大坪林站美食推薦，火鍋超市推薦。

如何造訪超越水產火鍋超市新店民權店交通 ？可搭乘台北捷運到新店線的「大坪林站」下車，往民權路方向走，步行10分鐘即可抵達。

大面落地窗玻璃，站在門口就可窺探店內一景，光看超越水產火鍋超市新店民權店，就可以感受這裡講求新鮮海鮮食材為主，新推出顛覆傳統的消費型態之火鍋超市，讓萍子好期待。

透明玻璃貼著營業時間、用餐須知，非常貼心，現今來訪這裡用餐，一律採現場候位未開放預約，沒法訂位。

超越集團旗下品牌，老闆家族已經有50年經營的漁船事業經驗，所以這裡海鮮價位實惠，講求新鮮，喜歡吃活海鮮的怎能錯過，本身就是做海鮮漁獲背景起家，現今希望大家更珍惜食材，挑選自己想吃的海鮮、肉品、火鍋等火鍋超市品牌，成立了超越水產火鍋超市新店民權店，現今有3間門市，分別在台北市、新北市新店、台中市，愛吃新鮮海鮮的吃貨饕客，別錯過了，吃起來比一般火鍋好吃。

超越水產火鍋超市新店民權店TranscendSeafoodHotpot Xindian Minquan，用餐須知，簡單明瞭，一目了然：取號候位→拿籃子挑選食材→收銀結帳→帶位入座→大快朵頤。

進入店內可見乾淨明亮空間，分成好幾區的冰櫃，依照自己喜歡的食材來拿取。

入口處放置了籃子，一旁都會有服務人員寫上的編號，方便結帳，拎著菜藍，挑選自己愛吃的火鍋食材，就像是來逛超市一樣的體驗。

拿了菜籃，萍子與家人挑選自己想要吃的食材，這樣挑選的方式，跳脫傳統火鍋店固定給的菜色、食材等基本擺盤，自己拿取要的食材，避免浪費，講求環保，很棒的體驗。





大冰櫃中很貼心，把海鮮、火鍋料、肉品，依照不同區域擺放，方便好拿取。

這區是海鮮區，像是：鮮蝦、貝類、小卷、透抽都在此呈列，每一盤上頭都會清楚標示價格，讓你拿取。

火鍋類，光丸子就有幾十種，走小份量精緻路線，不用擔心一大盤拿取，吃不完浪費，這樣的需求與擺盤設計，非常適合一個人來用餐，或是多人聚會。

肉類，從牛肉、豬肉都提供，現今肉多多品牌紅遍台灣，非常夯，這裡的肉類也很講求，光看色澤就好新鮮阿，肉品都是當天現切，超級美味。

想要什麼飲料、果汁、氣泡飲等，還有新鮮的蔬菜，在此拿取。

萍子推薦一定要拿取這裡的玉米，這裡的玉米是水果玉米，可生吃的等級，下鍋煮後，非常脆甜，好吃極了。

蛤蠣、馬蹄蛤、赤嘴，都是新鮮活跳跳的，最上頭還是吐沙區，建議不要拿取，非常貼心，讓你吃的無比新鮮美味阿。

拿取塑膠袋，先裝取自己想要的份量，依照每款價格不同，隨後會去磅秤，之後結帳。

現今嚐鮮價格599元就可品嚐到波士頓龍蝦，非常超值，愛吃龍蝦的怎能錯過，萍子也點了一隻來好好品嚐這美味。

一旁架上擺放了ㄧ整疊的蒸籠，滿足饕客愛吃海鮮的吃法。

結帳區分成左右兩邊，若人潮多，耐心等候下。

最後把拿好的食材，帶到櫃檯結帳，即可完成付費，就可把這些食材帶去二樓準備好好享用。超越水產火鍋超市新店民權店價格TranscendSeafoodHotpot Xindian Minquan，從39～599元都提供，成人低消300元，湯底醬料酌收30元，用餐90分鐘，火鍋湯底會，依照自己挑選每款肉品、海鮮、蔬菜等價格不同調整。

結帳時候，還會給予一個蒸籠，服務人員隨後就會安排位置，非常貼心。

上了二樓是用餐空間，分成四人座位區，以及單人座位，整個木質地板，略帶昏暗的氣氛，好有吃火鍋的情境。

餐廳很乾淨明亮，坐落沙發區用餐，適合家人及附近上班族一起來品嚐，一起共享歡樂時光。

一人來用餐，坐落這樣的吧台區，不怕尷尬，盡情享用。

特別是這裡有自助區，餐具湯匙自行拿取，沒有收10%服務費。

吃火鍋的器物，應有盡有，連吃波士頓龍蝦的鉗子都提供，輕鬆自在品嚐。

醬料區，蔥蒜、蘿蔔泥、豆腐乳、沙茶都有，滿足愛吃火鍋必沾醬料的饕客選擇，萍子覺得這裡食材很新鮮，其實不拿取沾醬就很美味了，若真要拿取，建議可拿取豆腐乳，搭配涮的肉類一起吃，多了種豐富層次吃法。

一入座後，每張桌上都會提供鴛鴦鍋湯底，是用蔬菜、洋蔥等熬煮多小時的湯頭，湯頭清澈鮮甜，適合蒸煮海鮮、龍蝦等料理吃法。

服務人員會建議可先把蔬菜、丸子相關等火鍋料，先放入鍋中煮。

接著把剛剛拿到的籠子，放上要清蒸的海鮮在上頭，清蒸一下就熟了，時間很快速，貼心服務人員會幫你觀看是否食材已經煮熟，建議最佳吃法。

蛤蠣，都是先前有先洗過，直接放上籠上清蒸，蛤蠣帶汁，藉由水蒸氣蒸過的湯，非常鮮甜，好吃極了。

波士頓龍蝦可以用煮的，也可以清蒸，萍子挑選清蒸，想知道這食材到底可多鮮美，所以用了這種作法來吃海鮮。清蒸東西，很講求新鮮度，這裡的海鮮蒸煮後，一點腥味都沒有，超級讚。

不用五分鐘，波士頓龍蝦熟了，轉乘橘紅色調，吃下龍蝦肉，非常鮮嫩，好吃極了，宛如舌尖上跳舞。

小卷也是以此類推，直接放上蒸籠蒸，蒸熟了整條小卷會微微收水，整個粉嫩色系，服務人員回幫您拿去廚房切好，直接吃就好甜味。

蒸煮完，下方的火鍋料等丸子，也熟了，可以直接拿取食用。

湯頭清甜香淳，多了海鮮清蒸過後的鮮味，好好喝，讓人大推，湯頭喝完，一旁自助區也可拿取湯頭，讓你喝到滿滿湯汁。

不管是芥末貢丸、魚餃、魚板、龍蝦沙拉丸、燕丸等，跳脫一般火鍋店用比較不好的火鍋料來給予客人，這裡食材也很講究，很新鮮，一吃嘴巴便知，無法騙人。

肉類也是一大賣點，愛吃海鮮，愛吃肉的當然也要拿取。

愛吃豬肉必拿取LV界的伊比利豬144元，非常超值，有「世界上最好吃的豬肉」美稱，可說是西班牙國寶級食材。伊比利豬生長於西班牙南部及西南部，血緣與野豬相近，經過千年來的混種、地中海獨特氣候與特殊飼養方式，使其生長為最尊貴的豬種。講究來說，基因純度得75％以上才稱得上是伊比利豬，涮過的伊比利豬，很鮮甜，肉質很嫩。

松阪豬106g 106元，本身就好愛吃松阪豬的萍子，當然不可錯過，涮過後，多了湯底的香氣，海鮮提供的鮮味外，松阪豬脆脆的，好嫩好彈牙阿。





Prime美國板腱114g 69元，非常超值，數量很多片，清涮幾秒鐘就熟了，吃起來帶點脆甜，愛吃牛肉怎能錯過。

翼板霜降黑牛114g 139元，一片片紅通通的黑牛，色澤分明，涮後吃下，多了種粉嫩的牛肉脆甜，越嚼越香，帶點油脂，很有層次口感。

萍子這次朝聖超越水產火鍋超市新店民權店，選在新北市新店剛開幕，新店人真有口福，給予愛吃火鍋的饕客一個絕佳品嚐海鮮，非常新鮮並很潮的體驗方式，這裡海鮮食材夠新鮮，現撈現挑現煮，滿足自己的味蕾，吃過後跟其他一般火鍋超市相比，更新鮮更好吃，還會想再次朝聖，並分享這裡的海鮮澎湃提供的好味道。超越水產-火鍋超市最厲害的是他的生猛海鮮、龍蝦；店內設置活體海鮮水族箱，是店家累積多年海產經驗；當日新鮮現撈現殺； 是許多海鮮老饕的最愛。開幕限量活動：現點半隻活波士頓龍蝦只要299元；整隻活波士頓龍蝦只要599元！喜歡吃火鍋的朋友；千萬別錯過，真的便宜、新鮮又好吃！

超越水產-火鍋超市

新店民權店

地址：新北市新店區民權路103號

電話：（02）2218-6722

