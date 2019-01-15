就愛這一味！高雄超人氣傳統早餐店　酥香燒餅賣一甲子

點評：傳統的早餐店最～令人懷念了！

文、圖／規小孫

很喜歡台灣小吃的我們，最近出門旅行很喜歡找當地的傳統早點、牛肉麵這些來品嚐～或許是因為年紀增長，也或許是因為吃來吃去、最耐吃的往往還是這些經過幾十年歲月累積的「在地美食」！總之，偶爾懷舊一下也算是對於台灣這塊土地，我們深深迷戀的心。

十二月我們安排了一趟高雄小旅行，住的飯店之前分享給大家過～今年的耶誕禮物就讓我們一起來去高雄住 PAPO'A HOTEL 吧！因為 PAPO'A HOTEL、衛武營而來高雄，但我們並沒有加訂飯店的早餐，原因就是想吃吃高雄在地的傳統早點：）而這間「興隆居」離我們的飯店開車大約 5~6 分鐘車程，在 Instagram 上也是小有名氣的熱門打卡點～前往衛武營前來簡單吃個早點，從排隊到吃飽大約半小時左右，吃飽喝足再繼續玩樂去！XD

經得起時間的考驗、經得起在地人的嘴，自己總覺得這種走過幾十年歲月的「老店」才是台灣真正的庶民美食！就像台南許多歷史悠久的鱔魚麵、牛肉湯一樣，不用擔心時下流行些什麼、更不用擔心會被新店掃去了人潮～因為他們本就是台灣的驕傲，也正因為這些老店，才能讓我們吃到看似平凡卻永遠都吃不膩的「台灣味」。而「興隆居」就是如此！明明是週休二日的假日時段，連在地人都會來和觀光客一起排隊的「興隆居」，讓我們很佩服也很期待～看似人潮洶湧卻井然有序，哪兒排燒餅、哪兒排湯包，都能一目了然。所以眼看近二十多人還在我們前方的隊伍，大概 15~20分鐘左右就快到我們了！不用擔心混亂，誰都可以吃得到 XD

我們倆都很愛燒餅油條這一味，但我相信大家吃過的燒餅油條好吃的、還好的都有～而「好吃」的重點，往往就在那燒餅是否新鮮的「脆口度」上！油條也是如此。聽起來稀鬆平常的邏輯，但能每一塊燒餅都是新鮮出爐的，我想台中也沒有幾間做得到（至少自己還真的找不到幾間）所以「興隆居」最讓我們驚豔的，就是這兒的燒餅、湯包都是新鮮出爐的，相當然而人潮自然絡繹不絕。

食物新鮮現做最好吃！所以明明都是燒餅油條，為什麼有些人可以賣的強強滾，有些就只能普普通通的經營著。友人喜歡單純的燒餅油條，而我喜歡額外加個蔥蛋或者荷包蛋，如果有店裡自製的辣椒更是必加！那一入口的酥香馬上讓我一秒變回「台客」，吃到眼睛都瞇起來、笑起來的好吃度，讓我願意為它再來幾次～另外「興隆居」的鹹豆漿、冰豆漿也很不錯，天氣冷時來碗熱的鹹豆漿，暖了胃也暖了心。冰豆漿大概會是高雄人最經常的選擇！哈哈～畢竟高雄總是比較熱點，一口冰豆漿、一口燒餅油條，這樣的享受很簡單：）

旅行，是我們這輩子永遠都不會膩的事。而旅行中的美食，早已成為我們行程中最重要的那一個部份！你是否也愛這樣的傳統美食呢？！是否和我們一樣，為了幾個簡單的原因、簡單的風景就出發旅行去？！其實，生活真的很簡單！當你要的越來越簡單時，你就能被簡單的事情所感動：）

興隆居傳統早餐店

地址：高雄市前金區六合二路186號

電話：07 261 6787

營業時間：04：00～11：00（週一休）