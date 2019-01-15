銀座必訪高級吐司專賣店　復古款、全鍍銀時尚版烤箱自己選

點評：吐司鬆鬆綿綿看起來超好吃！

▲第一次用餐可以先試試吐司套餐，從最單純的味道開始

記者簡仲豪／綜合報導（圖／職業媽媽kiki育兒美食日記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有間位於銀座的高級吐司專賣店在網路上掀起一股談論熱潮，許多吃過的網友們都豎起大拇指推薦大家如果有機會一定要吃過一次！部落客「職業媽媽kiki育兒美食日記」在社團「旅遊超爽的！」要為大家介紹這間銀座超高人氣美食，Centre the bakery。

▲店門口每天都大排長龍

CENTRE THE BAKERY是法國百年麵粉廠VIRON與北海道美瑛放酪農場所開的高級吐司專門店，是目前東京具有指標性的吐司專賣店及下午茶餐廳，常常還沒開門營業，門口就塞滿來自各國的美食愛慕者，店內裝潢採光明亮，讓人感覺舒適，就連水的杯墊都是吐司形狀的！

▲店內裝潢具有時尚感

店內分為Ａ、Ｂ、Ｃ三種套餐，A 是吐司 + 果醬，B是吐司 + 奶油C，是吐司 + 果醬與奶油，吐司有三種口味，分別為JP = 日本北海道產小麥製作，口感濕嫩有彈性，最適合直接食用，NA= 北美加拿大產小麥製作，口感清爽帶有韌性，原味或是微烤皆宜，EB = English Style Bread北美產小麥以低溫和長時間發酵製成的山形吐司，可烤久一點香氣會更明顯能夠享受極為，酥脆的口感！

▲各式烤箱可以任意挑選

另外連烤土司用的烤箱都別出心裁，提供各大廠牌的烤箱可以選擇，有復古款、全鍍銀時尚版和傳統簡單設計板等，每個款式都各有特色。部落客表示，上餐後，吐司旁放著三款奶油，法國Echire奶油，美瑛放牧農場奶油，國產四葉奶油。而果醬則是使用法國高級的品牌francis-miot搭配花生醬及蜂蜜，每種都超級好吃！

▲連抹在土司上的果醬都不馬虎

CENTRE THE BAKERY

地址：東京都中央區銀座1-2-1

營業時間：

內用：平日10:00 - 17:00(Lo 16:00)

週日10:00 - 20:00(Lo 19:00)

外帶：10:00 - 19:00（或售完為止）

(03)3562-1016