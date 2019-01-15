泰國人氣火烤料理台灣也吃得到　Meatlicious主廚團隊2/21客座晶華



▲阿根廷芹香醬菲力牛。(圖／晶華提供)



記者黃士原／台北報導

台北晶華酒店2019年開春就要帶給消費者最火熱的料理體驗，邀請到泰國人氣火烤餐廳Meatlicious主廚團隊來台客座，2月21至24日於地下三樓三燔本家舉辦為期四天的「Regent X Meatlicious饗宴」，餐會選用各式頂級肉品並搭配多款特調醬料，呈現一系列原木燒烤美味，套餐每位3,800元起，即日起接受訂位。

Meatlicious餐廳是亞洲50最佳餐廳第一名、同時也是曼谷米其林餐飲指南二星餐廳「Gaggan」主廚加甘‧阿南德(Gaggan Anand)旗下的年輕副牌，餐廳位於泰國曼谷最潮的東區，是許多時髦的年輕人以及國外觀光客聚集的地方，餐廳自2015年開幕至今，憑藉著亞洲最佳餐廳以及米其林二星主廚加甘‧阿南德(Gaggan Anand)的名氣與嫡傳手藝，人氣不墜。Meatlicious源自英文Meat(肉類)與Delicious(美味)兩字的組合，有別於Gaggan所強調的分子料理，Meatlicious主打樸實的原木燒烤，將烹調技藝簡化為「火」一種元素，要回歸最原始的料理手法，呈現食材最真實的風味。





▲炭烤戰斧。





▲牛小排‧塔可餅。



Meatlicious餐廳內除了一台舒肥料理機之外，完全沒有其他的電子烹調設備，煎、煮、炒、炸甚至於烘焙都是在炭火爐上進行，廚房的靈魂就是量身打造的一座火烤台，選用荔枝木、松木、桉木與炭火進行燒烤。此次領軍來台的主廚馬里歐‧馬爾瓦茲(Mario Malvaez)是Meatlicious餐廳的行政主廚，帶來的餐點有開胃小點Snacking酪梨醬海膽、日本米烹煮的泰式米湯鴨肝、佐以祕魯辣椒和洋蔥莎莎的炭燒牛舌串、佐以黑胡椒起司羊肚蕈義大利麵，以及冷漬海鮮搭配燉牛小排塔可。





▲台北晶華_此次領軍來台的主廚馬里歐‧馬爾瓦茲(Mario Malvaez)是Meatlicious餐廳的行政主廚。

至於主菜的選項包括佐以墨西哥綠辛辣醬的碳烤雞、搭配阿根廷芹香醬的菲力牛，以及豪邁的炭烤戰斧；甜點則有巧克力蛋糕佐可可醬，三奶蛋糕搭配百香果與鳳梨，以及南美國民小點--牛奶焦糖夾心餅。