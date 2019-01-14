乾杯黑毛屋市民大道店1/14開幕　680元起就能吃A5級日本和牛



▲黑毛屋市民大道店主打580元嚐得到伊比利豬、680元嚐得到日本和牛。(圖／乾杯提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

乾杯集團旗下鍋物品牌「乾杯黑毛屋」進攻火鍋一級戰區，市民大道店於1月14日正式開幕，這是黑毛屋首間營業至淩晨2點的門市，而且以全新平價型態跟大家見面，標榜680元起就能品嚐A5級日本和牛、580元起品嚐西班牙伊比利豬。歡慶開幕，開幕前6日(1/14~19)推出每日限量6份「日本和牛與伊比利豬 雙拼鍋物輕量套餐」優惠價666元。





▲黑毛屋市民大道店開幕前六日每日限量6份，日本和牛+伊比利豬雙拼輕量鍋物套餐只要666元。

黑毛屋市民大道店全新型態，主打以親民價格品嘗A5級日本和牛與西班牙Bellota伊比利豬，肉量分為三種份量，輕量款580元起、標準份量690元起、大盛份量810元起，同時提供營養健康的越息米飯、什穀米飯、自製雞肉丸、綜合蔬菜盤加價升級等。

鍋物則是用昆布、柴魚等天然食材所熬煮，除了日本經典鍋物涮涮鍋及壽喜燒之外，還有女性朋友喜愛的水炊鍋及下酒必備和牛摩滋鍋。





▲日本和牛壽喜燒。

壽喜燒一向是日本傳統認為最適合享用日本和牛的方式，黑毛屋日本和牛提供A5級日本和牛-前胸部位售價680元起、A5級上選日本和牛-鞍下部位售價980元起；西班牙最高等級Bellota伊比利豬售價580元起，因肥育期間食用大量橡樹果實，使伊比利豬擁有如同大理石紋般的油花，最適合在以柴魚熬煮的涮涮鍋高湯裡輕涮至3分熟，即可品嚐它獨特的口感與甜味。

針對商圈特性推出市民大道店限定的下酒鍋物摩滋鍋，全年販售，肥美具嚼勁的澳洲和牛小腸，沾上自製澄醋醬，一口摩滋、一口啤酒的涮嘴組合，便是體驗日本男子夏日飲酒的最佳方式。

黑毛屋市民大道店

地址：台北市大安區市民大道四段126號1樓

電話：(02)2773-5507