新加坡Roxy laksa湯頭加蝦醬　60年老味道台灣重現

▲家咖哩鮮蝦Roxy叻沙。（圖／民宿女王芽月提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導 圖／民宿女王芽月

2019年重新出發的家咖哩，與亞洲50餐廳名廚Willin Low合作，將台灣食材與新加坡結合，激發出不一樣的味覺享受，想想台灣馬告與新加坡叻沙是多麼微妙的組合！部落客民宿女王芽月在《旅遊超爽的》，跟我們分享了她在桃園ATT筷食尚四樓家咖哩桃園店的用餐經驗，快來看看有什麼好吃的餐點。

▲精燉牛肋條湯咖哩有點紅燒牛肉麵的味道。

▲紅藜沙拉上有櫻桃蘿蔔。

精燉牛肋條湯咖哩 套餐339元

套餐的內容除了主餐之外，還有一個沙拉、一碗有機豆花，也附有一杯飲料。紅藜沙拉上有櫻桃蘿蔔，健康又養生。飲料的部份可以選擇蝶豆花醋、黑豆水或冬瓜檸檬。部落客民宿女王芽月表示，愛吃辣的朋友，會喜歡這款牛肋條湯咖哩的口味，吃起來有點像紅燒牛肉湯，但多了甘醇咖哩的滋味，喝起來還能感覺到沙茶與花生的味道。牛肋條有2條，很好吃，香Q有口感。

▲結合台灣獨有的馬告與新加坡香料醃漬的無骨雞腿排。

▲粗米粉很有飽足感。

酥炸馬告腿排綠咖哩 套餐299元

這是台灣與新加坡結合的經典口味。使用台灣東部獨有的馬告，配上新加坡香料醃漬的無骨雞腿排，再配上香辣的綠咖哩。用的是粗米粉，吃下去很有飽足感。主廚說，因為發現台灣特有的野生馬告聞起來有淡淡檸檬香，所以才用馬告取代檸檬，這樣可以降低酸度，但香氣依舊在。

▲Roxy laksa已有60的歷史。

鮮蝦Roxy叻沙 套餐339元

Roxy laksa已有60的歷史，源自新加坡Roxy戲院門口的小麵攤，已傳承三代，原本因林老闆退休養病失傳，直到主廚Willin Low表達認真求藝之心，林老闆才傳承至Willin手中。如今這份封存多年的味道，在台灣再度問世，家咖哩還特地出了一款叻沙咖哩醬，為的就是希望能將這美味給保存下來。

▲以蝦米為主的XO醬。

民宿女王芽月表示，這碗叻沙湯加了蝦醬，讓湯頭更濃郁。此外還加了以蝦米為主的XO醬，叻沙在新加坡本來就是以海鮮為主的湯頭，在家咖哩則是特別強調蝦子的味道。



家咖哩noodlebar桃園一號店

地址：桃園市桃園區中正路47號4樓

電話：03-2752186