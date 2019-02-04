免飛荷蘭省下大把鈔票！「全台4處鬱金香花園」魔幻盛放中

點評：超美的！！





▲杉林溪鬱金香。（圖／翻攝自愛上杉林溪粉專）

記者彭懷玉／整理報導

想飛到荷蘭庫肯霍夫公園，欣賞有魔幻之花美稱的鬱金香嗎？其實不需花費大把鈔票、坐到屁股痛，在全台各地都有種植鬱金香蹤跡，今年適逢暖冬，鬱金香更提前於去年12月底陸續盛開，大約到2-3月下旬都看得到！春節期間，不妨相約三五好友前來走春，與魔幻花卉來場一期一會的邂逅吧。

▲2019士林官邸鬱金香展。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

1. 士林官邸鬱金香展

沒開車的民眾不需煩惱，搭車就到的士林官邸，今年依舊有舉辦鬱金香展，從2月21日開跑至3月3日，以種植荷蘭及日本的鬱金香、風信子等球根花卉，營造出浪漫多彩的鬱金香花海，賞花不用奔波上山，在市區賞花就能有滿滿幸福感。

2019士林官邸鬱金香展

地點：台北市士林區福林路60號

花期：2月21日至3月3日

▲桃源仙谷鬱金香展。（圖／翻攝自桃源仙谷粉專）

2. 桃源仙谷

全區面積214公頃的桃源仙谷，園內種植的鬱金香約有60萬株，數量可說是全台最多，鬱金香提前於去年12月底就開花了！由不同品種輪流接力，大概到3月中都看得到。此外，還有梅花、2萬株山櫻花、黃金楓等超過2000種草本植物，把整座園區打造成世外桃源一般的仙境。



桃源仙谷

地址：桃園市復興區長興村上高遶8鄰5號之1

開園時間：08:00-17:00

花期：即日起至3月中旬





▲中社觀光花市鬱金香。（圖／翻攝自中社觀光花市-官網）

3.中社觀光花市

以種植四季花卉聞名的中社觀光花市，「鬱金香花季」在去年12月底就開跑了，今年更種植30萬株鬱金香、50多個品種，大概分10多次更替，花期約在3月20日左右結束，單色、雙色鬱金香嬌豔綻放，將整座歐式花園點綴成浪漫國度，映襯後方風車造景，更增添異國風情。

中社觀光花市

住圵：台中市后里區三豐路五段333號

門票：1月1日元旦起全票150元／半票75元

營業時間：上午9:00~下午6:00

鬱金香花期：即日起至3月20日左右

▲杉林溪。（圖／翻攝自愛上杉林溪粉專）

4.杉林溪森林生態渡假園區

南投杉林溪內的鬱金香今年於元旦開花！園區表示，鬱金香多達22品種，約有15萬株，不同色彩的花朵分區塊種植，構成花拼圖一般的景緻，預計會盛開到2月底，伴隨一旁同步盛開的葉牡丹，夢幻得像是月曆中的圖畫頁。

杉林溪森林生態渡假園區

地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路6號

電話：049-261-1217

門票：全票250元／半票200元／敬老票150元／6歲以下家長陪同之兒童免費

鬱金香花期：即日起到2月底