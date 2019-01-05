2019年首場米其林餐會1/17登場　法國諾曼第隱世大廚客座蘭餐廳



▲嫩煎鴨肝佐海蘆筍與百香果。(圖／蘭餐廳提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

台北蘭餐廳Orchid自開幕以來，都會定期邀約米其林星級與名列「世界50大最佳餐廳」主廚來台交流，2019年首場米其林客座將在1月17日展開，由法國西北部頂級度假酒店威斯敏特酒店總主廚威廉艾略特William Elliot來台客座，8道式的午間套餐每位4500元+10%，12道式的晚間套餐每位6500元+10%。





▲青豆卡士達與鱒魚卵。

台北蘭餐廳Orchid新任主廚基爾達，料理之路受到米其林六星大廚Yannick Alléno、巴黎麗池酒店總主廚Nicolas Sale，以及法國西北部頂級度假酒店威斯敏特酒店總主廚威廉艾略特William Elliot啟叔。自2019年起，蘭餐廳啟動法式料理傳承之輪，陸續邀請主廚基爾達的恩師們來台站台，首先登場的是來自法國諾曼第的隱世大廚─威廉艾略特，時間為2019年1月17日至1月20日。





▲威廉艾略特招牌菜＿鮮干貝佐胡蘿蔔泥與肉豆蔻（未在四手餐會菜單）。



50歲的法國主廚威廉艾略特，目前為諾曼第勒圖凱地區頂級度假酒店─威斯敏特酒店總主廚，出身於法國西北部傍海地區，做菜講究食材本位，展現在地食材魅力，料理不僅反映季節，更講究微季節（micro-season），他曾說，要把菜做好只須掌握一個簡單的道理，就是取得食材的最佳品質，並尊重它自然的風味。





▲50歲的法國主廚威廉艾略特。

此次來台，威廉主廚將與基爾達運用台灣在地食材，如烏魚子、鱒魚卵、魚子醬等，帶來正統法式料理風味；而基爾達也迫不及待地想帶著威廉主廚在台灣趴趴走，尤其必得前往基隆漁港一趟，看看台灣漁港的活力。