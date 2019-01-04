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海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽

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▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲焗烤龍蝦。

記者黃士原／台北報導、攝影

喜歡波士頓龍蝦又愛吃到飽的看過來！台北喜來登大飯店一樓的十二廚在去(2018)年餐檯升級，增加了許多新菜色，其中有海鮮控最愛波士頓龍蝦料理，有焗烤龍蝦頭、焗烤龍蝦、龍蝦三明治(晚餐限定)，甚至還把龍蝦螯放進西班牙海鮮湯裡，另外還有干貝海鮮丼飯與鹽烤鮭魚，都可以吃到飽。

▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲龍蝦三明治。

▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲加入龍蝦螯的西班牙海鮮湯。

▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲焗烤龍蝦頭。

升級後的十二廚肯定是海鮮控的天堂，除了一般自助餐廳有的生魚片、握壽司、鮮蝦螃蟹海鮮冷盤之外，也吃得到各種波士頓龍蝦料理與海鮮料理，固定有的焗烤龍蝦頭(午餐)、焗烤半隻龍蝦(假日、晚餐限定)、龍蝦三明治(假日、晚餐限定)、干貝海鮮丼飯(假日、晚餐限定)、鮑魚海鮮泡飯(午、晚餐都有)，而且還鹽烤鮮魚、西班牙海鮮湯，其中晚餐時期的西班牙海鮮湯還會放進龍蝦螯。

▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲鮑魚海鮮泡飯。

▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲越南生牛肉河粉。

▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲干貝海鮮丼飯。

假日午、晚餐限定的波士頓龍蝦三明治，嚴選新鮮龍蝦以水煮方式保留鮮美原味，夾入鬆軟的麵包，配上爽脆生菜及濃郁甘甜的飛魚卵沙拉醬；鮑魚海鮮泡飯選用飽滿肥嫩九孔鮑，搭配鮮魚肉、甘甜扎實的白蝦、鮮嫩彈牙的花枝等豐盛海鮮，再以高湯滾熱沖泡，食用可以自行加入蒜酥、油蔥酥、香菜或黑醋等配料；干貝海鮮丼飯選用日本生食級干貝，以及新鮮現流魚貨、蝦卵等多樣海鮮，搭配香甜玉子燒及特製醋飯。

除了海鮮之外，升級後的十二廚推薦菜色還有川味水煮魚、煲仔飯、越南生牛肉河粉、爐烤牛肉、現煎骰子牛與坦都里烤雞。甜點部份，有港式雞蛋仔、波蘿油脆糖泡芙等。

▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲現煎骰子牛。

▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲爐烤嫩牛肉。

▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲煲飯。

▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲現煎鮮魚。

爐烤嫩牛肉是用的是美國頂級牛肉肩胛部位，表皮烤至金黃焦香，內部牛肉呈現最剛好的粉紅色，可搭些許玫瑰鹽感受牛肉原味，也可以用經典紅酒醬提味；現煎骰子牛將把美國牛肉以低溫烹調方式舒肥12小時後，以現點現煎的方式，煎炒至七分熟；越南生牛肉河粉選用道地的米製越南河粉，煮至滑溜彈Q，搭配爽脆豆芽菜，加入數片生牛肉，以滾燙的燉煮牛骨清湯快速沖入，保留了牛肉的軟嫩口感。

台北喜來登大飯店一樓的十二廚裝潢風格以明亮為主要基調，提供全天早餐、午餐、下午茶、晚餐的頂級用餐服務，全廳劃分為十二區全開放式的美食料理區，包含沙拉區、日式料理區、中華、西洋、東南亞風味、海鮮料理等美食區、現場烘培甜點麵包區及各式飲品。

▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲十二廚熱食區。

▲海鮮控快看！台北喜來登十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）
▲日式生魚片與壽司區。

台北喜來登大飯店 十二廚
地址：台北市忠孝東路一段12號
電話：(02)2321-1818

關鍵字： 美食情報 台北市美食 十二廚 台北喜來登 吃到飽美食

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