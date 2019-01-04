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台灣首家一風堂EXPRESS進駐微風南山　拉麵價格149元起

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▲台灣首家一風堂EXPRESS進駐微風南山　拉麵價格149元起。(圖／台灣一風堂提供)
▲博多豚骨拉麵價格149元。(圖／台灣一風堂提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

台灣一風堂轉為直營三個月後，首度引進全新美食街型態店鋪「一風堂EXPRESS」，進駐微風南山地下二樓美食街，提供台灣消費者更快速、便利的拉麵服務外，還推出台灣一風堂EXPRESS限定料理，而開幕初期也推出3種優惠，有點拉麵送炸雞、129元的三寶便當等。

台灣一風堂EXPRESS開幕期間優惠，分別是開幕首四日，點選四款拉麵任一款，即可獲得「炸雞（3塊）」乙份；開幕首兩週，點選「炙燒黑帶牛肉拌麵」即享限定料理半價優惠，包括炸雞、豬軟骨等；開幕首月平日週一至週五限量提供129元「三寶便當」，每日限量，售完為止。

▲台灣首家一風堂EXPRESS進駐微風南山　拉麵價格149元起。(圖／台灣一風堂提供)
▲特製博多豚骨拉麵。

▲台灣首家一風堂EXPRESS進駐微風南山　拉麵價格149元起。(圖／台灣一風堂提供)
▲特製博多豬軟骨拉麵。

一風堂EXPRESS首次進駐台灣商場，一風堂EXPRESS推出多款經濟實惠的拉麵，價格最低的是149元的博多豚骨拉麵，而台灣一風堂EXPRESS獨家販售料理有博多豬軟骨拉麵以及炙燒黑帶牛肉拌麵等。博多豬軟骨拉麵是利用一風堂獨家研發製法熬煮而成的豬軟骨，軟嫩易入口，鹹甜甘口風味；而炙燒黑帶牛肉拌麵則以牛肉製作燒肉，結合香辣泡菜，是四季皆宜的一道美味。

▲台灣首家一風堂EXPRESS進駐微風南山　拉麵價格149元起。(圖／台灣一風堂提供)
▲炙燒牛肉拌麵。

▲台灣首家一風堂EXPRESS進駐微風南山　拉麵價格149元起。(圖／台灣一風堂提供)
▲三寶丼。

一風堂EXPRESS考量美食街客群，提供集結「牛肉、豬肉、雞肉」三種肉類的「三寶丼」，在麵類以外又多了更多選擇。此外，為了讓台灣消費者可依個人喜好自行添加調味，免費提供青蔥、香菜、蒜泥、辣油、炸大蒜、白薑、鳳梨醋與白芝麻等8種配料，盡情享受更多樣的美味拉麵吃法。

一風堂EXPRESS微風南山店
地址：台北市信義區松智路17號B2

關鍵字： 美食情報 台北市美食 一風堂EXPRESS 微風南山

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