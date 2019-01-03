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台中又有一家人氣餐廳歇業　英雄餐廳只營業到1/31

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▲英雄餐廳只營業到1/31。(圖／取自英雄餐廳Hero Restaurant ヒーロー レストラン臉書)


記者黃士原／台北報導

繼樂沐之後，台中又有一家人氣餐廳要歇業了！由蕭淳元與林凱維雙主廚主持的無菜單餐廳「英雄餐廳」，官方粉絲專頁貼出公告，1月31日是英雄餐廳的最後一天營業日，雙主廚也暫時會分開，各自再增進自己的能力，許多老顧客都覺得驚訝，但仍是給予祝福。

英雄餐廳在2016年10月開幕，除了使用台灣在地食材之外，英雄餐廳還自己種農作物，而致力於推廣台灣在地食材的他們，甚至於在2017年主辦起在地餐會「野．臺．繫」，集結了16位廚師，利用中彰投在地物產創造出一個與眾不同的餐會，而2018年12月的野．臺．繫則是移師嘉義，這次召集了更多職人參與，廚師、侍酒師與烘焙師等總計30位。只是第二屆的野．臺．繫才結束沒多久，英雄餐廳就傳出要結束營業。

對於未來，兩位主廚都沒有明確的方向，但仍期待與大家再次相遇。


▲英雄餐廳2017年主辦起在地餐會「野．臺．繫」。(圖／取自英雄餐廳Hero Restaurant ヒーロー レストラン臉書)

英雄餐廳公告：

2016年10月20號，英雄餐廳正式在台中美術館旁的小房子正式營運，兩年多來大大小小的活動不斷，有各式不同性質的餐會，一個又一個的活動，讓我們有機會成長，吸取經驗，讓英雄這個團隊可以看到很多不一樣的事物，十分感謝每個喜歡英雄的客人，以及幫助過我們的朋友及貴人致上萬分感謝！

英雄一直嘗試著做出很多不容易的事情，一開始的自耕農，產地到餐桌，在地食材運用，再到雙主廚共同營運一家餐廳，甚至辦了野臺繫這樣大型的活動，對這樣規模的事業體來說真的很不容易。

因此，我們必須改變腳步，英雄將於 1月31號 為最後一天營業日！雙主廚也暫時會分開，各自再增進自己的能力，雖然之後的規劃尚未有個明確方向，但英雄的精神還是會一直伴隨著我們更加茁壯，我們期待與您們能再次相遇！謝謝大家！新年快樂。

地址：台中市西區五權一街57號
電話：0966 533 993

關鍵字： 英雄餐廳

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