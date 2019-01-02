不是快閃　吳寶春麥方店1/11中進駐高雄漢神巨蛋



▲酒釀桂圓麵包。(圖／黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

繼台北信義旗艦店開幕後，吳寶春麥方店即將於1月11日進駐高雄漢神巨蛋，這也是吳寶春在高雄地區開設的第二家吳寶春麥方店。

目前吳寶春麥方店有台北信義旗艦店、高雄店（創始旗艦店）、台中（劇場式麵包店），以及台中高鐵店，而高雄漢神巨蛋店將會是第5家店，同時也是目前唯一進駐百貨商場的門市。

吳寶春因為麥方店前進大陸上海掀起的軒然大波，目前似乎暫告一段落，高雄漢神巨蛋店則是低調的將於1月中旬開幕。其實只有國中學歷的吳寶春能在世界麵包大賽中奪得冠軍，過去一直是激勵人力的奮鬥故事，他在2008年世界盃麵包大賽的「國家特色」麵包比賽中，以酒釀桂圓麵包奪得冠軍。之後吳寶春再以個人名義參賽，在「國家特色」麵包比賽吳寶春以「荔枝玫瑰麵包」作品獲得歐法麵包類冠軍，也讓吳寶春登上麵包烘焙界的最高榮耀位子。



▲荔枝玫瑰麵包。(圖／黃士原攝)

酒釀桂圓麵包與荔枝玫瑰麵包是吳寶春成名的二大招牌，年度銷售金額都是破億元，酒釀桂圓麵包以紅酒替代米酒，用台灣東山百年古法龍眼乾，加上老麵、胚芽、核桃等所烘焙出新式的麵包，而荔枝玫瑰麵包的麵糰需要至少15小時的發酵，浸泡荔枝酒一夜的黑葉荔枝與玫瑰才能充分散發清，選用食材也都是台灣在地的荔枝乾、原住民小米酒與埔里有機玫瑰花瓣等食材，再加核桃及老麵。