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濁水溪畔6農村社區秀獨特魅力　生態藝廊活動清明連假起跑

▲「濁水溪農村生態藝廊」系列活動將於清明節連假登場。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲「濁水溪農村生態藝廊」系列活動將於清明節連假登場。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

螢火蟲漫天飛舞、百花盛開的春季到來，農村發展及水土保持署南投分署串聯南投濁水溪沿線農村社區，自清明節兒童節連假起推出「濁水溪生態藝廊」系列活動，包括6條結合農村生態與工藝藝術為主題之特色農村體驗旅遊路線，提供超過30場次的體驗活動，邀請民眾一起來南投感受這次春日慶典的熱鬧氛圍。

農村水保署南投分署今天在鹿谷鄉孟宗竹林古戰舉辦記者會，在高聳雲天的竹身間以竹編裝置藝術點綴，地面則擺放多組雅致的茶席、邀請在地泡茶師展現茶藝，茶香四溢，加上今天天氣濕涼、雨點不時穿林打葉而下、霧氣繚繞，讓現場人士猶如置身仙境；包括南投分署副分署長陳存凱、鹿谷鄉長邱如平、地方民意代表、6條活動路線的農村社區負責人都出席推廣，一起將各自手持杯中象徵濁水溪中含沙的細沙延「濁水溪生態藝廊」看板板面倒下，宣告活動正式起跑。

▲「濁水溪農村生態藝廊」系列活動登場。（圖／記者高堂堯攝）

▲「濁水溪農村生態藝廊」系列活動登場。（圖／記者高堂堯攝）

陳存凱表示，南投濁水溪流域之農村擁有豐富自然資源及人文藝術，展現多元的發展特色，近年來該分署以生態及藝術主題輔導在地青年、產業及旅遊：今年濁水溪農村生態藝廊擴大串聯水里鄉上安社區、鹿谷鄉竹林社區、集集鎮集集蔬果運銷合作社、中寮鄉漳平溪文化藝術協會、中寮鄉永福社區、名間鄉濁水社區等6個農村社區，連結超過40家在地業者共同參與，系列活動包含採梅體驗、工藝手作、潑墨繪染及特色市集，更配合螢火蟲季節推出螢光茶席、音樂會及生態導覽行程，以軸線區域概念推動農村共同發展目標，提升農村觀光質量、創造農村經濟價值。

▲「濁水溪農村生態藝廊」系列活動登場。（圖／記者高堂堯攝）

▲「濁水溪農村生態藝廊」系列活動登場。（圖／記者高堂堯攝）

打頭陣的鹿谷鄉竹林社區，運用在地特色茶席文化體驗與生態導覽解說，推出「螢河茶席」體驗活動，打造竹林間品茗賞螢的浪漫氛圍；中寮鄉漳平溪文化藝術協會融合工藝與生態之美，伴隨音符旋律及螢光閃爍，以「螢之聲」邀請民眾參與獨一無二的音樂盛宴；致力推動石虎保育的中寮鄉永福社區，則以「蝠氣滿滿，一起來趣陶」活動，帶領民眾體驗柴燒陶藝與蝙蝠生態導覽，體現其於傳統藝術及生態保育多元化發展的亮眼成果；「山蕉王國」集元果觀光工廠推出季節限定「蕉園春梅」活動，邀請遊客在紫藤花下體驗採梅、製梅的樂趣，也有運用香蕉作為藝術創作媒材的「蕉乳茶湯潑墨染繪體驗」；梅子著名產區的水里鄉上安社區，規劃一系列梅子體驗活動，更有梅枝鉛筆、手作饅頭與Q梅體驗大禮包；擁有歷史悠久鐵道文化的名間濁水社區，歡迎遊客在端午時節一起來老街走讀逛市集，在鳳梨田間聞著酸甜氣息、體驗漫遊的愜意。

▲「濁水溪農村生態藝廊」系列活動登場。（圖／記者高堂堯攝）

活動自4月3日清明連假起到6月下旬止，為期三個月，更多活動詳情請上「農村小童」及各活動社區粉絲專頁查詢。

關鍵字： 濁水溪農村生態藝廊 清明節 兒童節 連假

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