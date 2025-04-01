ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

18款人氣麵包無限供應！嵜本生吐司首推吃到飽「4／7開跑」

▲嵜本生吐司專門店全台3門市首推吃到飽方案。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

近期許多餐廳推出吃到飽方案，嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）歡慶登台5周年，4月7日至4月30日的平日時段，推出內用吃到飽方案，18款人氣麵包與7款飲品都可無限續點。

嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）是日本知名半熟起司塔PABLO社長嵜本將光，2017年所創的高級吐司與果醬專賣店，為了有過敏體質的女兒，他花費兩年的時間研發，挑戰在不使用雞蛋跟牛奶情況下，製作出美味香濃的健康生吐司，不需人工調味就有濃厚香甜氣味，吐司口感潤澤有彈性，在網路上有麵包界的LV之稱。

▲極起士生吐司。（圖／嵜本SAKImotoBakery提供）

▲法芙娜巧克力生吐司。（圖／嵜本SAKImotoBakery提供）

嵜本生吐司2020年由拾楀餐飲創辦人曾柏憲引進台灣，目前已有5家分店。歡慶登台5周年，品牌不僅首次推出「內用吃到飽」限時放題方案，活動從4月7日起至4月30日，僅在平日舉行，台北旗艦店、新北板橋大遠百店、台北大直忠泰店等3家有內用門市限定。

▲SAKImoto迷你奶黃生吐司、㟢本蔥花包。（圖／嵜本生吐司提供）

▲SAKImoto迷你奶黃生吐司（下）、嵜本蔥花包（上）。（圖／嵜本生吐司提供）

▲SAKImoto迷你奶黃生吐司、㟢本蔥花包。（圖／嵜本生吐司提供）

吃到飽方案以90分鐘為限，設有3個時段（12:30、14:30、16:30），每日名額限量，採完全預約制，每人399元即可享受最多18款人氣麵包與7款飲品，其中包含7款限定吐司、7款日台混血小麵包與2款迷你吐司。

嵜本生吐司在5周年之際，特別推出2款小麵包新品，結合國人記憶中最親切的「蔥花包」與「肉鬆麵包」風味，也都列入吃到飽菜單中。

▲八色烤肉吃到飽活動再度回歸。（圖／八色烤肉提供）

另外，八色烤肉吃到飽活動再度回歸，但只有台北忠孝店提供服務，店家表示目前還沒截止時間，屆時會在粉專公告。入門方案每人680元+10%，除了韓式小菜無限供應，經典8種口味的醃製豬五花、海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式拉麵等熟食都能吃到飽。

豪奢方案每人880元+10%，除了經典醃製豬五花（8種口味），還能品嚐到高級海鮮與精選肉品，包括厚切松阪豬、嚴選牛肋條、醬淋牛五花、鹽烤奶油蝦、泡菜起司牛肉炒飯。此外，加購299元可享各式飲品喝到飽。

關鍵字： 美食雲 嵜本生吐司 生吐司吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

南投輪椅伯淡定闖車流！　闖紅燈「一路倒退嚕」

推薦閱讀

宜蘭陸上郵輪飯店270度環景套房看海

宜蘭陸上郵輪飯店270度環景套房看海

超商連續9個月「繳電費回饋11%」

超商連續9個月「繳電費回饋11%」

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

都蘭最隱密的味蕾享受！巷弄古巴料理

都蘭最隱密的味蕾享受！巷弄古巴料理

台南荷蘭村打造4天限定鬱金香迷宮

台南荷蘭村打造4天限定鬱金香迷宮

beard papa's青檸乳酪、布丁泡芙回來了

beard papa's青檸乳酪、布丁泡芙回來了

登機證被印這神秘代碼　過來人揭慘痛經驗

登機證被印這神秘代碼　過來人揭慘痛經驗

清明連假航港局宣布七美嶼燈塔4-6月周末限定開放　加強客船安全抽查

清明連假航港局宣布七美嶼燈塔4-6月周末限定開放　加強客船安全抽查

菲律賓皇家航空獨家直飛卡提克蘭玩更多

菲律賓皇家航空獨家直飛卡提克蘭玩更多

證件對中2碼升級天使紅蝦吃到飽

證件對中2碼升級天使紅蝦吃到飽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嵜本生吐司首推吃到飽「4/7開跑」

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

八色烤肉吃到飽再度回歸

國寶級深夜美食！阿伯騎鐵馬賣肉粽50年

平日照樣擠滿人潮！陽明山白斬雞霸主

燒肉「餅乾脆度＋油脂肉香」一口入魂

50元鐵板麵＋免費紅茶玉米濃湯！

添好運吃到飽再延長到4月底！

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

5款愚人節限定飲品

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭陸上郵輪飯店270度環景套房看海

超商連續9個月「繳電費回饋11%」

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

都蘭最隱密的味蕾享受！巷弄古巴料理

台南荷蘭村打造4天限定鬱金香迷宮

beard papa's青檸乳酪、布丁泡芙回來了

登機證被印這神秘代碼　過來人揭慘痛經驗

清明連假航港局宣布七美嶼燈塔4-6月周末限定開放　加強客船安全抽查

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366