18款人氣麵包無限供應！嵜本生吐司首推吃到飽「4／7開跑」

▲嵜本生吐司專門店全台3門市首推吃到飽方案。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

近期許多餐廳推出吃到飽方案，嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）歡慶登台5周年，4月7日至4月30日的平日時段，推出內用吃到飽方案，18款人氣麵包與7款飲品都可無限續點。

嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）是日本知名半熟起司塔PABLO社長嵜本將光，2017年所創的高級吐司與果醬專賣店，為了有過敏體質的女兒，他花費兩年的時間研發，挑戰在不使用雞蛋跟牛奶情況下，製作出美味香濃的健康生吐司，不需人工調味就有濃厚香甜氣味，吐司口感潤澤有彈性，在網路上有麵包界的LV之稱。

▲極起士生吐司。（圖／嵜本SAKImotoBakery提供）

▲法芙娜巧克力生吐司。（圖／嵜本SAKImotoBakery提供）

嵜本生吐司2020年由拾楀餐飲創辦人曾柏憲引進台灣，目前已有5家分店。歡慶登台5周年，品牌不僅首次推出「內用吃到飽」限時放題方案，活動從4月7日起至4月30日，僅在平日舉行，台北旗艦店、新北板橋大遠百店、台北大直忠泰店等3家有內用門市限定。

▲SAKImoto迷你奶黃生吐司（下）、嵜本蔥花包（上）。（圖／嵜本生吐司提供）

吃到飽方案以90分鐘為限，設有3個時段（12:30、14:30、16:30），每日名額限量，採完全預約制，每人399元即可享受最多18款人氣麵包與7款飲品，其中包含7款限定吐司、7款日台混血小麵包與2款迷你吐司。

嵜本生吐司在5周年之際，特別推出2款小麵包新品，結合國人記憶中最親切的「蔥花包」與「肉鬆麵包」風味，也都列入吃到飽菜單中。

▲八色烤肉吃到飽活動再度回歸。（圖／八色烤肉提供）

另外，八色烤肉吃到飽活動再度回歸，但只有台北忠孝店提供服務，店家表示目前還沒截止時間，屆時會在粉專公告。入門方案每人680元+10%，除了韓式小菜無限供應，經典8種口味的醃製豬五花、海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式拉麵等熟食都能吃到飽。

豪奢方案每人880元+10%，除了經典醃製豬五花（8種口味），還能品嚐到高級海鮮與精選肉品，包括厚切松阪豬、嚴選牛肋條、醬淋牛五花、鹽烤奶油蝦、泡菜起司牛肉炒飯。此外，加購299元可享各式飲品喝到飽。