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虎航「台北－大分」今首航！直飛Hello Kitty機場　旅客讚更方便

▲▼台灣虎航「台北－大分」首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航「台北－大分」首航，大分縣政府在大分機場舉辦歡迎儀式。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

台灣虎航在日本第21個航點「台北－大分」今（2日）首航，首航航班全滿，大分縣政府更在機場舉辦灑水儀式、縣內各地代表吉祥物迎賓，有旅客就表示，未來去由布院玩更方便，也有利於台日兩地商務交流。而因應大阪萬博即將到來，大分縣政府日前也宣布，在萬博期間，大分機場將更名為「大分Hello Kitty機場」，並有許多特色造景可以拍照。

▲▼台灣虎航「台北－大分」首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大分為台灣虎航第21個日本航點。上圖左起為大分縣知事佐藤樹一郎、台灣虎航商務長暨發言人許致遠。（圖／記者蔡玟君攝）

大分為台灣虎航在九州佈局第4個航點，也是第21個日本航點。台灣虎航商務長暨發言人許致遠表示，首航航班銷售全滿，在接下來4、5月的航班也都已銷售超過九成，目前台虎在九州有福岡、大分、佐賀、宮崎4個航點、每周16個來往航班，方便旅客可自由串連，不走回頭路。

大分縣知事佐藤樹一郎也表示，睽違8年，台日間直飛航線再次復航，期盼藉由此次開航不僅可以帶動在地觀光，也能藉此帶動兩地商務、農林水產交流。

此外，因應大阪萬博即將到來，大分縣也與三麗鷗合作，從4月13日至10月13日期間，將大分機場改名為「大分Hello Kitty機場」，機場內也預計會有包括Hello Kitty在內多位三麗鷗人物角色裝飾，如酷企鵝、美樂蒂、雙子星、大耳狗、酷洛米等。

同時，大分機場預計從8月至10月期間也將推出機場至三麗鷗和諧樂園的接駁巴士，讓粉絲更方便前往體驗三麗鷗可愛又迷人的世界中。

▲▼台灣虎航「台北－大分」首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大分縣以溫泉最為著名，機場內不僅有溫泉造景，也有足湯可以泡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大分機場足湯。（圖／記者蔡玟君攝）

已經赴日旅遊多次的旅客洪先生表示，此次規劃「大分進、福岡出」的不走回頭路玩法，認為大分航線開航到由布院玩更方便，至少節省一半以上時間；而王先生則表示，此次是商務目的前往，認為目前旅客主要仍從大機場進出，藉由新航線，可以讓旅客更深度探索日本，同時加強兩地商務往來的便利性。

▲▼台灣虎航，台虎。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

「台北－大分」開航初期，台灣虎航規劃每周營運兩班，去程航班編號IT750，每周三、周六的中午12點自桃園機場起飛；回程航班編號IT751，每周三、周六的下午4點30分自大分機場起飛。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 九州旅遊 台灣虎航 大分縣 大分旅遊 亞洲旅遊

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