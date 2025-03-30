豬五花＋韓式料理無限供應　八色烤肉吃到飽再度回歸

▲八色烤肉吃到飽活動再度回歸。（圖／八色烤肉提供）

記者黃士原／台北報導

韓國烤肉品牌「八色烤肉」曾在去年底推出吃到飽活動，3月中旬再度回歸（台北忠孝店限定），每人680元起，可享韓式烤肉與經典料理無限吃，加價200元升級豪奢方案，可以無限享用牛五花、牛肋條及牛肉炒飯。

八色烤肉吃到飽活動再度回歸，但只有台北忠孝店提供服務，店家表示目前還沒截止時間，屆時會在粉專公告。入門方案每人680元+10%，除了韓式小菜無限供應，經典8種口味的醃製豬五花、海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式拉麵等熟食都能吃到飽。

▲八色烤肉吃到飽活動再度回歸，海鮮煎餅等熟食都可無限供應。（圖／八色烤肉提供）

豪奢方案每人880元+10%，除了經典醃製豬五花（8種口味），還能品嚐到高級海鮮與精選肉品，包括厚切松阪豬、嚴選牛肋條、醬淋牛五花、鹽烤奶油蝦、泡菜起司牛肉炒飯。此外，加購299元可享各式飲品喝到飽。

▲添好運吃到飽延長到4月底。（圖／添好運提供）

另外，添好運吃到飽再延長！業者日前宣布，點心放題活動開放新一輪時間，從4月7日至4月30日，菜單全面更新外，用餐時間也從90分鐘增加到100分鐘，但餐費每人調漲到699元。

新一波「點心放題」同樣是4家分店限定，其中天母高島屋店、新店裕隆城店、台中JMall店為平日14:00至17:00時段供應，每日上限40位；高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40。僅提供網路訂位，不開放現場候位。