上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排　新增披薩無限供應

▲擁有310個座位，全台最大間我家牛排板橋遠科店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排再開新店，板橋遠科店今日正式開幕，擁有310個座位，取代林口店成為全台最大的分店，除了各式牛排餐點外，自助餐檯還提供上百道菜色，包括冷盤、熟食、湯品、炸物、披薩全都吃到飽。

▲我家牛排板橋遠科店座位數310個。（圖／記者黃士原攝）

今日正式開幕的我家牛排板橋遠科店，店址就在TPKD研發辦公大樓1樓，占地200坪以上，座位數310個，是犇峰餐飲集團繼桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店及林口A9店後，最新打造的加盟分店，取代林口店成為全台最大間的我家牛排。

▲冷盤涼菜區。（圖／記者黃士原攝）

▲多款熱食，義大利麵、炒高麗菜到米糕都有。（圖／記者黃士原攝）

▲白菜滷、桂竹筍、滷豬腳等台式料理。（圖／記者黃士原攝）

犇峰餐飲集團加盟打造的我家牛排，除了經典牛排餐外，自助餐檯上供應菜色全都超過上百道，新開幕的板橋遠科店一樣不例外，從冷盤、熱食、炸物、湯品、蒸點（港點）、沙拉、甜點到台式料理都有，而且還新增披薩區，提供6種口味無限吃到飽。如果喜愛飽足感的人，還可以來碗白飯，自行加上牛丼、咖哩、滷肉、打拋豬。

▲蒸點（港點）區，隔壁是湯品區。（圖／記者黃士原攝）

▲如果喜愛飽足感的人，還可以來碗白飯，自行加上打拋豬。（圖／記者黃士原攝）

▲炸物區。（圖／記者黃士原攝）

除了各式餐點，板橋遠科店的飲品種類多達30款以上，除了常見的汽水、果汁、無糖茶、奶茶外，還有古早味的烏梅汁、冬瓜茶、楊桃汁，以及一台全自動手搖飲機，共有10種不同口味可選擇。

▲飲品區。（圖／記者黃士原攝）

▲現烤披薩區，有6種口味無限供應。（圖／記者黃士原攝）

▲瑪格麗特披薩。（圖／記者黃士原攝）

板橋遠科店相較犇峰餐飲集團其他4家分店，除了座位最多，最大的不同就是新增現烤披薩區，目前供應巧克力布朗尼、夏威夷、瑪格麗特、日式章魚燒、BBQ牛、焦糖棉花糖等6種口味，之後會不定時推出新口味。

此外，有網友曾在我家牛排林口店看到多達20多種的水果，直呼「根本水果攤了」，板橋遠科店雖然比不上，但數量也有16種，除了蘋果、芭樂、蓮霧、番茄，還有一般自助餐廳少見的楊桃、哈密瓜、百香果與藍莓。

▲甜點品。（圖／記者黃士原攝）

慶祝新開幕，板橋遠科店消費滿1000元送1張抽獎券，每周抽出10名幸運兒，可獲1000元現金抵用券，為期4周。而4月1日至4月7日，只要姓名中含有「我家牛排」任一字，個人即享8折優惠。

▲嵜本生吐司專門店全台3家門市首推吃到飽方案。（圖／記者黃士原攝）

另外，嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）歡慶登台5周年，4月7日至4月30日的平日時段，推出內用吃到飽方案，台北旗艦店、新北板橋大遠百店、台北大直忠泰店等3家有內用門市限定，以90分鐘為限，設有3個時段（12:30、14:30、16:30），每日名額限量，採完全預約制，每人399元即可享受最多18款人氣麵包與7款飲品，其中包含7款限定吐司、7款日台混血小麵包與2款迷你吐司。

▲法芙娜巧克力生吐司。（圖／嵜本SAKImotoBakery提供）

嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）是日本知名半熟起司塔PABLO社長嵜本將光，於2017年所創的高級吐司與果醬專賣店，為了有過敏體質的女兒，他花費兩年的時間研發，挑戰在不使用雞蛋跟牛奶情況下，製作出美味香濃的健康生吐司，不需人工調味就有濃厚香甜氣味，吐司口感潤澤有彈性，在網路上被譽為麵包界的LV。