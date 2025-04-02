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吉野家降價了！逾20款餐點最高現省26元　新菜單出爐

▲吉野家牛丼。（圖／記者黃士原攝）

▲吉野家調整菜單降價了。（圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

日本連鎖丼飯店包含松屋、すき家（SUKIYA）今年3月陸續喊漲，漲幅最高20元，不過「吉野家」卻被發現悄悄「降價」，近日換上新菜單一口氣網羅超過20款品項降價，其中，「招牌牛丼」、「熔岩起司牛丼」省錢最有感，最多調降26元。

▲▼吉野家3/7菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲吉野家舊菜單。（圖／記者黃士原攝）※點圖放大

▲▼吉野家新菜單。（圖／翻攝吉野家官網）

▲吉野家新菜單。（圖／翻攝吉野家官網）※點圖放大

日本3大連鎖丼飯之一的「吉野家」近日針對菜單進行調整，有超過20款品項微幅降價，包含招牌牛丼除小份維持89元外，中份從125元調降至99元，大份也從155元降價至129元，特盛則從195元降至169元，3種份量都現省26元。

還有人氣「熔岩起司牛丼」中份從165元降價至139元，大份從195元降至169元，特盛也從235元降價到209元，同樣皆調降26元；日式黑咖哩系列除三味盛合外，其餘包含牛肉、豬肉、雞腿排、和風等口味每款則降價20元，以及「泡菜溫泉牛丼」、「日式唐揚雞」等多款餐點皆一併調降價格。

▲7月12日維持三級警戒，擬開放餐廳有條件內用，圖為食其家（すき家SUKIYA）。（圖／記者林敬旻攝）

▲SUKIYA漲價。（圖／記者林敬旻攝）

另，SUKIYA則於短短半年內於近日再度宣布漲價，其中，牛丼、泡菜牛丼、秋葵牛丼的超大碗漲幅最多，皆調漲20元，MEGA也漲10元；而牛肉咖哩中碗從149元漲至153元、熱熔起司牛肉咖哩中碗則從199元漲破200元，1碗要203元，還有溫玉牛肉咖哩、牛肉牛燒肉雙拼丼、牛肉燒烤雞肉雙拼丼及鰻牛丼等也都調漲4元。

▲▼SUKIYA新菜單。（圖／取自官網）

▲▼SUKIYA新菜單。（圖／取自官網）※點圖放大

▲▼SUKIYA新菜單。（圖／取自官網）

對此，業者證實消息表示，漲價主因為食材價格居高不下，像是牛肉等，但為堅持嚴選食材提供美味餐點，多方考量下不得已才做出相對應的價格調整。

▲▲台灣松屋「武昌店」。（圖／記者黃士原攝）。

▲台灣松屋本月漲價。（圖／記者黃士原攝）

台灣松屋本月也宣布因各項營運費用（原物料、基本工資、進口費用等）持續上漲而漲價，針對蓋飯、定食等部分進行價格調整，包括5款蓋飯上漲5元至16元，其中醬拌牛燒從170元漲到180元，蔥香鹽豬燒肉中碗從139元漲到145元，大碗從159元漲到175元，蒲燒豬燒肉中碗從130元漲到135元，大碗從150元漲到165元。

定食系列有4款價格上調，分別是蜜汁牛肉燒、牛燒肉、豬燒肉及蔥香鹽豬燒肉，一般量上漲10元，增量上漲15至20元，另增加蔥鹽香煎雞腿肉米飯套餐，一般量185元，增量275元。2款漢堡排套餐則維持原價。

▲台灣松屋公布最新菜單。（圖／取自台灣松屋臉書））

▲台灣松屋公布最新菜單。（圖／取自台灣松屋臉書）※點圖放大

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關鍵字： 美食情報 美食雲 吉野家 降價 松屋 SUKIYA

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