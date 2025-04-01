▲宜蘭凱渡廣場酒店又有「陸上郵輪飯店」之稱。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

宜蘭凱渡廣場酒店在今年打造3大新亮點！首先，業者宣布正式加入全球最大獨立酒店品牌「Preferred Hotels & Resorts(璞富騰酒店及度假村)」，成為全台第3間該品牌旗下飯店，並推出最新套房，享270度山海視角；餐飲創意總監江振誠更搶先公布，今年秋季將於館內增開「yen club海豔鍋物」，以宜蘭漁港直送的嚴選海鮮，搭配功夫鍋底，讓旅客隨時享受國際級的宜蘭美饌。

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店加入全球最大獨立酒店品牌「Preferred Hotels & Resorts(璞富騰酒店及度假村)」，並打造全館僅3間的「Preferred Suite套房」。（圖／業者提供）

宜蘭凱渡廣場酒店又有「陸上郵輪飯店」之稱，今年以「國際體驗・宜地享受」為發展主軸，正式宣布加入全球最大獨立酒店品牌「Preferred Hotels & Resorts（璞富騰酒店及度假村）」，並打造3間「Preferred Suite」套房，套房享270度視角，坐擁無邊際海景與層巒山嵐，從即日起開賣，一泊二食每晚1萬8800元起，可享行政酒廊 happy hour、贈送迎賓禮 Wine Zero 無酒精香檳一瓶。

▲國際名廚打造全新「yen club海豔鍋物」。（圖／業者提供）

而國際名廚，同時也是酒店餐飲創意總監的江振誠則宣布，今年秋季將於館內增加新餐廳「yen club海豔鍋物」，嚴選宜蘭漁港直送的現流海鮮，搭配8款主廚親自設計，靈感來自世界各地的特色湯底，重新定義火鍋體驗。而入住「Preferred Suite」套房的旅客，在晚餐時可於房內搶先搶用，並有招牌青花剝皮椒湯與北海道味噌牛奶膠原湯2種選擇。

▲酒店也引進日本頂級芳療 庵SPA。（圖／業者提供）

同時，館內引進日本頂級芳療 庵SPA，為旅客提供國際級深度放鬆與療癒，入住「Preferred Suite」套房專案，就贈送一位庵SPA體驗60分鐘。

▲宜蘭凱渡廣場酒店未來進一步為旅客提供更多海陸空體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

為了提供旅客更具特色的在地享受，酒店更宣布從幾年夏天起，為入住2晚以上的旅客提供「Activity Planner服務」，體驗由酒店規劃的獨特享受旅程，包括賞鯨午茶、遊艇漫遊、衝浪體驗、騎馬、船長市集、飛行傘等，創造更多不同宜蘭旅遊回憶。

▲礁溪老爺酒店精緻老爺套房。（圖／業者提供，下同）

而宜蘭礁溪老爺今年4月將迎來開業20周年，即日起至5月31日為止推出三大住宿優惠，包括三天兩夜雙人入住1萬7500元起，含住宿期間早、晚餐；或入住露營車體驗免裝備露營，雙人含早晚餐8500元，加贈第三人含早晚餐免費入住，每天限量3間。

▲入住露營車第三人免費。

礁溪老爺趁著開幕20周年之際，推出感恩季節三大優惠，除了上述2住房專案外，旅客也可選擇入住28坪精緻老爺套房，專案價2萬4125元起，再另加價2025元，即再贈送一間雙人洋式景觀房，並贈送SABON美好年代禮盒組；35坪豪華老爺套房同樣推出專案價4萬125元起，再另加價2025元，贈送一間雙人景觀房，還能享受半露天浴池。