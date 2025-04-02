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CREMIA「北海道哈密瓜霜淇淋」限時回歸！3餅皮任選

▲▼CREMIA推出夏季最新「北海道富良野哈密瓜霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲CREMIA「北海道富良野哈密瓜霜淇淋」回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣冰淇淋品牌「CREMIA」去年7月新上市的「北海道富良野哈密瓜霜淇淋」宣布重磅回歸，選用濃郁哈密瓜結合綿密奶味，再搭配酥脆餅乾皮，每一口都香氣十足，即日起正式開賣，期間限定、售完為止。

▲▼CREMIA推出夏季最新「北海道富良野哈密瓜霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲北海道富良野哈密瓜霜淇淋可以搭配3種餅皮選擇。

CREMIA「日本北海道哈密瓜霜淇淋」回來了，嚴選來自北海道富良野市哈密瓜汁搭配北海道鮮奶製成，每一口都能吃到哈密瓜香結合濃醇奶香，口感甜蜜濃郁，即日起於全門市上市，每支售價150元，售完為止，餅皮則推薦搭配覆盆子口味，也提供原味、巧克力選擇；提醒麗寶OUTLET、高雄新濱町門市未販售該口味霜淇淋。

▲▼beard papa’s4月限定「青檸乳酪泡芙」、「布丁泡芙」回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa's冠軍口味「青檸乳酪泡芙」回歸。（圖／beard papa‘s提供，下同）

甜點控也不能放過日系泡芙專賣店「beard papa's」本月回歸的超強雙口味，首推「青檸乳酪泡芙」，以檸檬結合經典卡士達製成「青檸乳酪卡士達內餡」，口感酸甜又帶有乳酪絲滑感，搭配酥脆泡芙，清爽好吃，每顆售價80元起，即日起至4月30日限定販售或售完為止。

▲▼「beard papa‘s X 統一布丁」聯名「布丁泡芙」回歸。（圖／beard papa‘s提供）

▲ 統一布丁泡芙同步回歸。

超人氣「統一布丁泡芙」今年則是第5度回歸，把經典統一布丁搭配經典卡士達醬製成綿密布丁內餡，香甜口感讓人忍不住一口接一口，售價80元起，即日起至5月31日限時2個月開賣或售完為止。

▲▼beard papa’s4月限定「青檸乳酪泡芙」、「布丁泡芙」回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲4月限定派皮「檸檬糖霜耶克」。

本月更推出限定派皮「檸檬糖霜耶克」，在招牌日式泡芙淋上以台灣香檬原汁製成的「檸檬糖霜」，更添酸甜滋味，開放搭配經典香草卡士達、青檸乳酪內餡，售價75元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店、雙連概念店無販售該派皮。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CREMIA beard papa’s

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