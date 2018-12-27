廚魔在台首家餐廳落腳微風南山　Daimon‧犇廚魔2019/2/15開幕



▲摘下米其林28顆星的香港明星主廚梁經倫台灣首家餐廳「Daimon‧犇 廚魔」將於2019年2月15日開幕。（圖／犇鐵板燒提供）



記者黃士原／台北報導

摘下米其林28顆星的香港明星主廚梁經倫(Alvin Leung)，人稱廚魔，由他與美國DBUB集團及台灣知名鐵板燒品牌「犇」合作，將在台灣微風南山開設的中餐廳「Daimon‧犇 廚魔」，地點就在微風南山的一樓，預計2019年2月15日正式開幕。





▲湖南泡椒生蠔。（圖／犇鐵板燒提供）

全新品牌Daimon‧犇 廚魔館占地96坪、共49個座位，主廚梁經倫將其創意菜色結合鐵板燒料理，在米其林評鑑登陸台灣後，挑戰廣大市場味蕾。除了主廚梁經倫之外，Daimon團隊還包括Bo Shanghai兩位行政主厨王思鳴與譚綺文（中國第一位拿到米其林星的女主廚）與台灣主廚，4位主廚將共同研發Daimon‧犇 廚魔的餐廳新菜色。





▲香煎鵝肝配四川綠醬。（圖／犇鐵板燒提供）





▲Daimon‧犇 廚魔菜色A5 和牛沙朗牛排配蠔油，慢燉白蘿蔔及迷你西蘭花。（圖／犇鐵板燒提供）



廚魔的主廚梁經綸非正統餐飲背景出身，原本就讀的是隔音工程，於英國長大，父母是香港人，未曾正式習得廚藝，一切自學，所做的料理自然也毫無限制，任由創意自由揮灑。旗下一手創立了 Bo Innovation、Bo Shanghai、MIC Kitchen、Forbidden Duck號、Plato 86、Daimon、R&D等餐廳，展店範圍涵蓋香港、中國、新加坡與加拿大。



地址：台北市信義區松智路17號1樓（微風南山1樓）