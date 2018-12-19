高雄爆汁海膽鮭魚卵丼飯超霸氣　一入口啵啵啵瞬間爆汁

點評：好想體驗那種好吃到流淚的感動ㄛ

文、圖／虎麗笑嗨嗨

太羽魚貝料理專門店是漢神巨蛋很受海鮮控喜愛的餐廳，提供日本北海道築地空運直送的新鮮貝類，還有嚴選高雄梓官漁會的鮮美魚貨，由日籍師傅常駐料理，可以品嚐到海鮮的最佳風味。餐點除了菜單上的基本選擇，近期也新增許多「今日推薦」、「黑版菜」，還有滿滿海味的火鍋滿足隨時都想嚐鮮的吃貨們！鍋控可以試試北海道極上海鮮鍋套餐，有北海道生鮮鍋、燒貝/生貝片3品ㄞ2選1、貝類奶油起司千層酥、握壽司、手工芒果慕斯，想再吃更飽可以加點虎麗很喜歡會啵啵啵的鮭魚卵丼飯，師傅特別醬漬的滋味鮮香不死鹹，無論是搭配海膽或干貝都很適合。另外還有季節限定的柚醋白子、柚醋鮟鱇魚肝也推薦必吃，軟綿的口感非常療癒（笑）～

▲太羽魚貝料理專門店有許多電視媒體、書籍、明星採訪，是日本第一的扇貝，很值得一試！

▲餐點都是現點現做，並有日籍師傅常駐料理，可以品嚐到最佳風味。

▲鮭魚卵海膽丼 500元（附湯品、甜點）

喜歡丼飯一定要試試會啵啵啵的鮭魚卵系列，可以選擇搭配海膽或干貝，虎麗自己偏愛鮮甜綿密的海膽！加上日本師傅醬漬的鮭魚卵鹹甜又涮嘴，入口瞬間爆汁，配著越光米丼飯很滿足。而且師傅堅持提供日式吃法，所以鮭魚卵丼飯是使用白飯搭配，並非一般的醋飯哦～

▲飽滿晶瑩的鮭魚卵讓人好想大口吃下。

▲海膽十分鮮甜甘醇，口感也很滑嫩，配著鹹香鮭魚卵享用超療癒～

▲鮭魚卵干貝丼 450元（附湯品、甜點）

爆汁鮭魚卵丼飯還有這款干貝可選，日本空運直送的干貝新鮮脆嫩，口感飽滿鮮甜，加上鹹香的鮭魚卵和白飯一起享用也好滿足！

▲大口送入干貝鮭魚卵丼飯完全銷魂，可以另外搭配芥末增添香氣。

▲六貫握壽司（貝入） 500元

太羽魚貝料理的今日推薦還有這道壽司飯食也很推薦，選擇貝入可以吃到由梓官漁會直送的新鮮魚貨，還有日本空運的精選貝類，搭配師傅特製的紅醋飯吃起來更提升鮮味。

▲虎麗最喜歡的赤貝口感脆脆的很有嚼勁，搭配紅醋飯多了酸酸甜甜的滋味很順口。

▲干貝鮮甜飽滿十分爽口。

▲粉橘色的鮭魚是特別從日本嚴選的新鮮魚貨，也是人氣必吃口味！

▲柚醋鮟鱇魚肝 220元（季節限定）

這道其實就是海裡面的鵝肝醬，口感綿密香醇，慢慢在嘴裡融開充滿鮮香味，是老饕很愛的餐點。

▲柚醋白子 250元（季節限定）

老饕愛的海味還有這一道柚醋白子，虎麗自己也很喜歡！它的口感綿密滑嫩，入口瞬間劃開包覆舌尖，滋味相當鮮美，會讓人忍不住一口接一口。

▲吟吹雪

太羽魚貝料理有供應多種特色清酒，這款味道甜甜的很適合女孩子品飲，搭配魚貝海鮮料理也不錯。

▲北海道極上海鮮鍋套餐 2-3人份 2680元+10%、4-6人份 4580元+10%

冬季是吃鍋的好時候，可以試試近期新推出的海鮮鍋套餐，貝類都是由日本北海道空運直送，搭配多種精選魚貨吃起來更滿足，另外點火鍋還有附燒貝/生貝片3品（2選1）、貝類奶油起司千層酥、握壽司、手工芒果慕斯。（虎麗點的這鍋是2-3人份）

▲火鍋還有蛤蠣和依季節供應的鮮蝦。

▲滿滿的鮮魚貝類食材加入師傅費心熬煮的干貝高湯，融合豐富的海味喝起來更清香甘醇。（如果需要追加貝高湯需要收費哦）

▲火鍋有珍貴的白子，建議稍微涮熟不要煮過久，才能品嚐到最佳的鮮嫩口感哦！

▲鮟鱇魚肝是海裡的鵝肝醬，滋味香醇軟綿。

▲鮮魚蔬菜卷脆中帶軟，吸附干貝湯汁十分飽滿鮮甜。

▲包著貝類的餃子飽滿脆嫩、充滿鮮甜滋味，餃子皮Q彈有嚼勁，建議不要煮太久唷～

▲生貝片三品（平貝、赤貝、鳥貝）

太羽經典的生貝片也是火鍋套餐料理，黑色的鳥貝口感軟嫩微脆帶有豐富嚼勁，虎麗最喜歡的赤貝十分鮮脆扎實，另外還有一款平貝吃起來卡滋卡滋的很鮮脆，愈嚼愈甘甜。

▲握壽司有四貫新鮮魚貝搭配紅醋飯，加上火鍋吃起來頗有滿足感。

▲貝類奶油起司千層酥

獨特的千層酥很有人氣，使用新鮮生貝片、奶油起司、特製貝肝味噌、酒盜(鰹魚胃的醃漬物)，搭配餅乾夾在一起吃起來口感酥脆香醇。

▲甜點是軟綿清香的手工芒果慕斯。

▲太羽魚貝料理專門店餐廳外觀。

あこや太羽魚貝料理専門店

地址：高雄市左營區博愛二路777號4樓

電話：07-522-3005

營業時間：週一至週四 11:00-22:00 / 週五 11:00-00:00 / 週六 10:30-00:00 / 週日 10:30-00:00

可接受預約訂位